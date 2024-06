Ciolacu anunță din nou că PSD va avea propriul candidat la alegerile prezidențiale. ”Am spus şi ieri, dacă vreţi vă spun şi astăzi şi mâine”

Sursa foto: Profimedia Images

Partidul Social Democrat va avea candidat pentru funcţia de preşedinte al României, conform unei decizii luate într-un for statutar al partidului, şi va câştiga alegerile prezidenţiale, a declarat sâmbătă prim-ministrul Marcel Ciolacu, citat de Agerpres.



Şeful Executivului a făcut precizarea, sâmbătă, la finalul vizitei efectuate la Baza Aeriană de Instruire şi Formare a Personalului Aeronautic ''Aurel Vlaicu'', de la Boboc, unde se desfăşoară mitingul aerian Boboc Air Show - BOBAS 2024.



"Am spus şi ieri, dacă vreţi vă spun şi astăzi şi mâine. Noi am decis într-un for statutar, ieri, foarte clar - Partidul Social Democrat va avea candidat pentru funcţia de preşedinte. Nu există dacă...Sunt ferm convins că PSD va câştiga alegerile prezidenţiale, iar cea mai mare şansă o să ne-o daţi dumneavoastră, românii, când o să faceţi o raportare la cei 20 de ani de preşedinţi de dreapta", a spus Marcel Ciolacu.



Întrebat dacă se poate spune că a început campania pentru prezidenţiale de la Buzău, Ciolacu a afirmat: "Nu. Putem spune că este unul dintre cele mai dragi locuri mie pentru că aici am crescut. Eu am crescut pe acest aerodrom".



"E o zi de sărbătoare de fapt şi de drept, plină de emoţii. Normal pentru mine, pentru că, aici, la vreo 100 de metri în spate, am crescut. Mă bucur că m-am întâlnit cu foarte mulţi dintre colegii tatălui meu care mi-au povestit păţăniile pe care le făceam când eram pe aerodrom", a adăugat Ciolacu.



Premierul a dat asigurări că guvernarea, în formula actuală, va funcţiona şi în cazul în care PSD şi PNL vor avea candidat propriu la alegerile prezidenţiale.



"Grija mea nu este funcţionarea unei coaliţii guvernamentale, grija mea pe care am avut-o şi la alegerile care au trecut, acum, a fost cum funcţionează Guvernul României. Şi a funcţionat impecabil. Şi nu e prima oară când le-am mulţumit şi le mulţumesc colegilor mei de la ambele partide pentru maturitatea politică de care au dat dovadă", a mai declarat Ciolacu.



Premierul a respins categoric varianta ca actuala guvernare să se rupă.



"Nu, nu există nici cel mai mic risc. România are nevoie de stabilitate. Şi e o discuţie foarte clar avută în momentul în care PSD a acceptat, într-un moment foarte complicat României, să vină la guvernare. Şi cred că suntem doi oameni politici care ne respectăm, atât eu cât şi domnul Nicolae Ciucă", a arătat preşedintele PSD.



În context, el a fost întrebat şi despre faptul că George Simion va fi candidatul AUR la Preşedinţia ţării. "Foarte bine, felicitări! Îi urez succes dânsului!", a transmis Ciolacu.