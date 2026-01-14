Ciprian Ciucu: Primăria Capitalei trebuie să primească mai mulţi bani din cote. În caz contrar, intrăm în faliment

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei. Sursa foto: Agerpres

Primarul general al municipiului Bucureşti, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri seara, la Digi24, că dacă oraşul nu va primi mai mulţi bani din cotele încasate la nivel de Guvern, administraţia locală riscă să intre în faliment. Edilul Capitalei a precizat că, înainte de jumătatea lunii ianuarie, funcţionând, conform legii, cu un venit echivalent cu a douăsprezecea parte din bugetul pe anul trecut, Primăria mai are în conturi 20 de milioane de lei, sumă mai mică decât deţin unii politicieni în conturile personale.

Ciprian Ciucu a explicat că Primăria Capitalei nu primeşte taxe şi impozite locale, fiind dependentă exclusiv de banii alocaţi de Guvern.

"Cert este că în acest an, aşa este legea, până îţi votezi bugetul, ai 1/12, adică 12 luni are anul, iei 1/12 şi am primit doar 317 milioane care s-au dus deja, nu mai există banii aceia, în conturi. Au plecat şi la salarii. Adică banii, mai sunt 20 de milioane şi am zis că sunt politicieni care au conturi sau pe la cearşaf mai mult de 20 de milioane. Şi unii au interpretat că eu mă plâng", a declarat Ciprian Ciucu în această seară, la Digi24.



Primarul general al Capitalei a spus că nu se plânge, dar nu poate rezolva probleme care există dinainte ca el să preia mandatul.



"Am soluţii, dar nu pot să le aplic acum şase luni. Soluţiile vor fi aplicate progresiv, imediat, trebuie pregătite, trebuie foarte bine gândite să nu avem probleme în instanţă. Pentru că vor fi comasări, vor fi restructurări. Eu voi face partea mea, ce ţine de mine, voi face ca primar. Consiliul Local va trebui să ofere sprijinul să voteze, dar nu va fi suficient. Pentru că ne uităm la cifre. Primăria Capitalei trebuie să primească mai mulţi bani din cote, pentru că în acest moment, dacă acest lucru nu se întâmplă, intrăm în faliment. Ce pot să vă zic? Eu o să cresc veniturile, să fie foarte clar, o să tai cheltuieli, să fie foarte clar", a mai menţionat Ciprian Ciucu în cadrul interviului.



În timpul declaraţiilor, oficialul s-a arătat încrezător că va reuşi să taie mai mult de 10% din cheltuielile făcute la nivelul administraţiei municipale, arătând că "reformele vor fi permanente", în condiţiile în care "nu a existat o reformă administrativă în PMB".