Ciprian Nica preia conducerea PUSL Vrancea. Partidul își consolidează organizațiile din teritoriu

Ciprian Nica. Foto: Arhiva personală

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) anunță înscrierea lui Ciprian Nica în partid și preluarea funcției de lider interimar al filialei Vrancea, într-un nou pas al procesului de consolidare a organizațiilor județene.

Cu o experiență îndelungată în viața publică și administrativă, Ciprian Nica se alătură echipei PUSL cu obiectivul de a dezvolta organizația din Vrancea și de a atrage alături de partid oameni implicați și preocupați de viitorul comunităților locale.

„Le mulțumesc colegilor pentru încrederea acordată. Îmi propun să contribui la dezvoltarea unei organizații puternice, deschise dialogului. Mă alătur unei echipe valoroase și, împreună, îmi doresc să construim și să aducem lângă noi oameni care vor să se implice în viața comunității, pentru că este un moment în care oamenii responsabili trebuie să facă un pas în față”, a declarat Ciprian Nica.

Reprezentanții PUSL subliniază că desemnarea lui Ciprian Nica la conducerea organizației județene face parte din strategia de întărire a structurilor teritoriale și de promovare a unor lideri cu experiență, capabili să răspundă problemelor reale ale cetățenilor.

Prin această numire, PUSL își propune să dezvolte în Vrancea o organizație activă și conectată la nevoile comunității, bazată pe dialog, competență și implicare civică.