Coaliția discută iar zilele următoare o decizie privind tăierile din administrație. Câți bani se pierd din înghețarea salariului minim

Reforma din sistemul bugetar bate pasul pe loc de 4 luni. Decizia care duce la pierderi de aproape 2 miliarde de lei. Sursa foto: Agerpres

Guvernul încasează bani pe de-o parte, dar pierde pe alta. Reforma care trebuia să aducă la buget miliarde de lei din tăierea posturilor de la stat bate pasul pe loc. Deşi pachetul pus în dezbatere a fost modificat, nici până acum nu s-a ajuns la un consens. Guvernul va pierde tot aproximativ 2 miliarde de lei din decizia privind înghețarea salariului minim pe economie.

De aproape 4 luni, Guvernul încearcă să adopte reforma administrației locale. Iniţial, promitea Executivul că această reformă va aduce la buget peste 2 miliarde de lei. Refirma prevedea în total tăierea a 40.000 de posturi, fără să fie specificat dacă sunt posturi ocupate sau vacante şi prevedea tăierea funcțiilor de la cabinetele demnitarilor, aproximativ 6000 de posturi de consilieri.

Ar mai fi vorba şi despre 4.000 de concedieri în Poliţia Locală. Ulterior, s-a revenit asupra acestei forme a reformei. Premierul Bolojan cerut să fie tăiate până la 13.000 de posturi ocupate, pentru ca cheltuielile cu personalul să nu "explodeze" în anii următori.

Săptămâna viitoare, membrii Coaliției se adună la masă din nou şi decid dacă dau undă verde pentru aceste tăieri şi dacă vor fi completate de tăieri de 10% în administraţia centrală.

Guvernul va pierde tot aproximativ 2 miliarde de lei din decizia privind înghețarea salariului minim pe economie. Dacă salariul ar fi crescut de la 1 ianuarie, așa cum prevede legea, de la 4.050 de lei la 4325 de lei, valoare brută, atunci statul ar fi încasat în plus aproximativ 2 miliarde de lei din contribuțiile reţinute de la angajaţi.