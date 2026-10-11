Crin Antonescu: „E important să se formeze un guvern fără AUR, fără SOS, fără Bolojan, dar și fără USR”

Fostul președinte PNL, Crin Antonescu. Foto: Hepta

Fostul lider liberal Crin Antonescu susține că singura soluție pentru ieșirea din criza politică este un guvern condus de Luca Niculescu, sprijinit de PSD, de un număr semnificativ de parlamentari PNL, de UDMR și de toți cei care se tem de alegeri anticipate, dar fără AUR, SOS, Ilie Bolojan și USR. Antonescu a avertizat duminică seară, la Antena 3 CNN, că fiecare zi în care România rămâne fără guvern aduce noi voturi pentru AUR și pentru Călin Georgescu, chiar dacă acesta se află în arest.

„Ar trebui făcut cu Luca Niculescu; se poate face prin PSD cu un număr semnificativ de parlamentari ai Partidului Național Liberal, care nu sunt USR-iști, dar sunt oameni care înțeleg că au o datorie, totuși, pentru țară, cu UDMR și cu toți ceilalți care sunt amenințați de spectrul alegerilor anticipate. Adică, e important să se formeze un guvern fără AUR, fără SOS, fără Bolojan și fără USR. E necesar fără USR, din punctul meu de vedere, ca să poată să funcționeze”, a declarat Crin Antonescu.

„Este, probabil, ultima șansă”

Fostul președinte al PNL consideră că decizia cheie le aparține acum liberalilor și UDMR, pe care îi vede drept „nodul gordian” al situației. Antonescu le cere colegilor din fostul său partid să pună interesul național mai presus de calculele electorale ale lui Ilie Bolojan și de apropierea acestuia de USR.

„E un fel de nod gordian al acestei situații. Adică dacă, simplu spus, în Partidul Național Liberal există oameni care înțeleg că, mai presus de calculele, proiectele electorale și matrimoniale politice cu USR-ul ale domnului Bolojan, este interesul național și este interesul natural al PNL-ului – ca partid de dreapta, ca partid conservator, ca partid liberal, așa cum l-am cunoscut atunci. Ăsta e unul din momentele în care lucrurile se pot lămuri și se pot lămuri printr-un vot, ba chiar printr-o participare la guvernare. Acest guvern este, probabil, ultima șansă a politicii actuale românești de a demonstra o orientare pro-occidentală sau pro-europeană”, a spus Antonescu.

În opinia lui, prelungirea crizei a făcut deja rău partidelor democratice și a profitat forțelor extremiste, iar situația nu poate decât să se agraveze.

„Apropo, nu e o zi care a trecut din această criză fără să facă un deserviciu și altor formațiuni. I-a adus domnului Georgescu, așa arestat cum e el, un avantaj, și situația, în sensul acesta, nu are cum să fie mai bună, ci doar mai rea, dacă nu există conștiința acestui fapt”, a avertizat fostul lider liberal.

Antonescu și-a reafirmat convingerea că liberalii și UDMR trebuie să înțeleagă miza momentului, altfel frustrarea oamenilor se va întoarce, la vot, în favoarea AUR și a partidelor din aceeași familie politică.

„Aștept de la o bună parte din PNL, sper semnificativă, și de la UDMR să înțeleagă că e, poate, ultima șansă pentru ca, fără AUR, fără SOS, fără Georgescu, să se constituie un guvern care să le poată arăta românilor că situația economică grea și marile teme care stau în fața României pot fi rezolvate de politicieni responsabili, europeni și pro-occidentali. Altfel, rezultatul, că ne place sau nu ne place, că îl arestăm sau nu, nu va fi decât exprimarea acestui vot de frustrare și respingere în direcția AUR și a partidelor din această familie. De aceea, eu cred foarte clar că trebuie făcut un guvern”, a spus el.

Ultimatumul de la Cotroceni

Întrebat despre informațiile potrivit cărora președintele Nicușor Dan ar fi dat un ultimatum, cu alegeri anticipate în cazul în care guvernul nu trece de Parlament, Antonescu a spus că nu știe ce mesaje au fost transmise în privat, dar că șeful statului a făcut un anunț clar, iar nervozitatea de la Cotroceni poate fi, de fapt, un semn bun.

„Nervozitate la Cotroceni? Veste bună, pentru că nervozitatea poate înseamnă acțiune. Eu nu știu ce ultimatum a dat domnul președinte, cred însă că a făcut un anunț foarte clar în vederea rezolvării primei urgențe pe care o are România, și anume un guvern pregătit. Iar asta se face, sigur, prin negocieri între partide, dar mai ales prin anunțul foarte clar că, dacă nu se reușește din două încercări (cele impuse minim de Constituție), se merge la anticipate”, a explicat Antonescu.

Antonescu a avertizat că fiecare zi de criză are un preț tot mai mare, care nu va fi plătit de un partid sau altul, ci de economia românească și de încrederea oamenilor în democrație.

„Această prelungire de luni de zile a crizei partidelor democratice și pro-europene are un cost în scăderea încrederii oamenilor în politica democratică și în orientarea pro-occidentală a României. Nu știu cum își fac aceste calcule domnul Bolojan, USR și PSD, dar eu nu cred că rezultatul poate fi altul”, a mai spus Crin Antonescu.