"Diplomă de nerușinare" pentru ministrul Mediului: PUSL acuză sfidarea Parlamentului și un eșec major în situaţia de la Paltinu

Potrivit PUSL, votul de blam exprimat de Legislativ a fost tratat cu indiferență de ministru.

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a lansat un atac dur la adresa ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, căreia i-a acordat simbolic o "diplomă de excelență în nerușinare și iresponsabilitate politică". Gestul vine ca reacție la modul în care ministrul a gestionat criza apei potabile din județul Prahova și la refuzul acesteia de a-și asuma consecințele politice ale unei moțiuni simple adoptate de Parlament.

Potrivit PUSL, votul de blam exprimat de Legislativ a fost tratat cu indiferență de ministru, care a minimalizat semnificația politică a moțiunii, în loc să răspundă public pentru un management considerat "dezastruos". Umaniștii susțin că lipsa dialogului și refuzul de a răspunde solicitărilor venite din partea lor reprezintă un derapaj grav de la responsabilitatea publică.

Criza apei potabile din Prahova a afectat peste 120.000 de cetățeni, situație pe care PUSL o cataloghează drept un eșec major al autorităților centrale, cu impact direct asupra sănătății populației.

"Accesul la apă potabilă nu este un privilegiu, ci un drept fundamental", transmit reprezentanții partidului, care avertizează că ignorarea acestui drept echivalează cu un abuz ce trebuie să aibă consecințe politice clare.

Prin acest gest simbolic, PUSL afirmă că își propune să readucă în atenția publică gravitatea situației și necesitatea asumării răspunderii politice atunci când deciziile – sau lipsa lor – afectează direct viața cetățenilor.