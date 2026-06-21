DOCUMENT. Ce promite Veștea în programul de guvernare: indexarea pensiilor, majorarea salariului minim, reducerea perioadei de șomaj

Guvernul Veștea promite indexarea pensiilor în 2027. Foto: Getty Images

Prmeierul desemnat Adrian Veștea a trimis, duminică seara, lista de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Din Executiv vor face parte membri PSD, din PNL și independenți. Potrivit programului de guvernare, un document de 80 de pagini, Guvernul Veștea își propune să consolideze finanțele publice, să modernizeze administrația și să crească competitivitate economică. În document sunt promise majorări de pensii, creșterea salariului minim de la 1 iulie 2026, o colectare mai bună impozitelor și taxelor, precum și mai multe măsuri sociale cerute de PSD. Programul de guvernare nu prevede clar reducerea CASS pentru mame, veterani sau pensionari, fiind menționate doar „măsuri pentru protejarea puterii de cumpărare în cazul mamelor, veteranilor și persoanelor cu handicap (fundamentare și implementare în bugetul pe 2027).

„Prioritățile majore ale guvernării sunt implementarea și finalizarea PNRR, accelerarea absorbției fondurilor europene, aderarea la OCDE și întărirea securității naționale”, se arată în document.

Măsuri prioritare ale Guvernului Veștea

1. Creşterea veniturilor la bugetul de stat şi combaterea evaziunii fiscale

• ANAF, Antifraudă, VAMA plasate în afara algoritmului politic şi supuse reorganizării, indicatorilor de performanţă. Finalizarea digitalizării. Controale pe baza analizelor de risc;

• Îmbunătățirea legislaţiei privind evaziunea fiscală şi a executării silite;

• Parteneriat cu cetăţenii pentru combaterea evaziunii fiscale;

• Analiza excepţiilor fiscale şi corectarea acestora, acolo unde este cazul;

2. Analiza şi prioritizarea proiectelor de investiţii

• Prioritizarea programelor de investiţii din bugetul naţional:

a) optimizarea cofinanţării APL-uri, în funcţie de capacitatea financiară a acestora, pentru

prioritizare investiţii;

b) reevaluarea şi prioritizarea programelor de investiţii;

c) introducerea de indicatori pentru sustenabilitatea proiectelor (de exemplu, număr de locuitori, spor natural, număr de autorizaţii de construcţie);

d) evaluarea impactului proiectelor finalizate (de exemplu, număr racordaţi la reţele de apă, canalizare etc.);

e) standarde de cost revizuite.

• Evaluarea şi eşalonarea proiectelor din programul „Anghel Saligny“.



3. Reforma administraţiei locale

• Inițierea unei foi de parcurs privind reforma administrativ-teritorială pentru creșterea eficienței administrației publice, consolidarea capacității administrative a autorităților locale, reducerea birocrației și utilizarea mai eficientă a fondurilor publice și europene.

• Stimularea performanţei (de exemplu, alocări în funcţie de gradul de încasare a impozitelor, responsabilizarea în autorizaţii pentru a construi şi stabili corect impozitele);

• Coordonare şi colaborare eficientă între Poliţia Locală şi Poliţia Naţională;

• Creşterea capacităţii de încasare a impozitelor;

• Transferarea reţelelor de utilităţi publice neautorizate către operatorii regionali autorizaţi

4. Modificarea legislaţiei generale care să susţină reformele

• Revizuirea statutului funcţionarilor publici şi al celor parlamentari;

• Dezvoltarea unui sistem mai simplu şi mai eficient de evaluare periodică a indicatorilor de performanţă pentru conducerile instituţiilor;

• Crearea mecanismului de control intern în timp real la nivelul administrației publice și a celorlalte entități care gestionează/beneficiază de fonduri publice cu rol în principal de prevenție

5. Restructurarea companiilor de stat

• Consilii de supraveghere sau administraţie formate din profesionişti;

• Transparenţă (de exemplu, CCM-uri, cheltuieli, bugete etc.);

• Indicatori de performanţă urmate de demiteri pentru neîndeplinirea acestora;

• Reducerea subvenţiilor şi creşterea eficienţei;

• Auditarea activelor;

• Eficientizarea și restructurarea companiilor de stat care au pierderi cronice;

• Eficientizarea participațiilor statului și dezvoltarea pieței de capital românești

6. Reforma administraţiei publice centrale

• Simplificare, debirocratizare, descentralizare, digitalizare;

• Calculul corect al personalului şi reducerea acestuia acolo unde se impune;

• Reducerea sporurilor şi stimulentelor exagerate;

• Salarizare unitară în sistemul public.

7. Mai mulţi angajaţi în economie

• reducerea perioadei de şomaj;

• ajutoare sociale doar acolo unde nu există locuri de muncă;

• eliminarea excepţiilor în vederea pensionării anticipate;sprijin și măsuri de recalificare și ocupare pentru angajații afectați de concedieri colective, cu finanțare din Fondul European de Ajustare la Globalizare;

• reducerea numărului de tineri NEET prin implementarea unor măsuri integrate de identificare, formare și integrare durabilă pe piața muncii prin programe dedicate primului loc de muncă.

• promovarea incluziunii pe piața muncii a persoanelor greu angajabile: persoane peste 50 de ani, șomeri de lungă durată, familii monoparentale, mame cu 3 sau mai mulți copii, persoane cu dizabilități, prin măsuri dedicate de ocupare, formare și sprijin pentru angajare.

• adaptarea politicilor privind admiterea, ocuparea și integrarea lucrătorilor străini la necesitățile economiei și la deficitul de forță de muncă din sectoarele prioritate.

8. Resurse naturale valorificate mai bine

• Raportare mai clară a producției și a veniturilor datorate statului;

• Inventarierea activelor și resurselor subutilizate - Guvernul va realiza o inventariere a activelor, perimetrelor și resurselor care nu sunt valorificate corespunzător, pentru a identifica soluții de punere în valoare, relansare sau reorganizare. Folosirea resurselor naturale pentru securitate economică și energetică.

9. Reforma pensiilor speciale

• Reforma sistemului de salarizare în sectorul public, prin adoptarea unor noi legi care să elimine inechitățile, să asigure o remunerare echitabilă și să creeze o bază corectă pentru calculul drepturilor de pensie;

• Sentinţe unitare şi criterii de performanţă în justiţie;

• Limitarea câştigurilor din pensiile necontributive;

• Reclasificarea personalului din instituţii în vederea calculului vârstei de pensionare

Guvernul promite majorarea pensiilor și mai multe măsuri sociale

Guvernul Veștea promite indexarea pensiilor începând cu anul 2027, însă nu specifică dacă aceasta ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2027. Este propus și un sprijin pentru consumatori vulnerabili energie.

Alte măsuri propuse de Guvernul Veștea:

Măsuri pentru protejarea puterii de cumpărare a populaţiei vulnerabile și menținerea unui nivel adecvat al veniturilor din muncă și pensii în raport cu evoluția costului vieții.

Modernizarea serviciilor publice de ocupare şi adaptarea lor la nevoile actuale ale pieţei muncii.

Creşterea angajării tinerilor prin calificare, consiliere şi sprijin pentru primul loc de muncă.

Sprijinirea familiilor prin măsuri pentru stimularea natalităţii şi echilibrul muncă-viață de familie.

Combaterea muncii nedeclarate şi actualizarea legislaţiei muncii în acord cu realităţile economice și consolidarea dialogului social și a negocierii colective.

Extinderea serviciilor sociale integrate în comunităţile rurale pentru sprijinirea grupurilor vulnerabile.

Digitalizarea sistemului public de pensii pentru eficienţă şi acces facil la servicii. Promovarea incluziunii persoanelor cu dizabilităţi prin angajare asistată şi tehnologii adaptate.

Asigurarea accesului echitabil al tinerilor la educaţie, locuire şi iniţiative antreprenoriale. Consolidarea protecţiei copilului prin intervenţii digitale, prevenţie şi profesionalizarea personalului.

Măsuri pentru Protejarea puterii de cumpărare în cazul mamelor, veteranilor și persoanelor cu handicap (fundamentare și implementare în bugetul pe 2027).

Măsuri pentru protejarea țintită a persoanelor vulnerabile pentru a face față măsurilor inflaționiste (temporare și calibrate bugetar, fără riscul de a alimenta suplimentar inflația și fără a afecta obiectivele de consolidare fiscală)

Creșterea salariului minim de la 1 iulie 2026.

Documentul complet poate fi consultat AICI.