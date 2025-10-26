Dominic Fritz: „Coaliția asta are un potențial distrugător asupra sănătății mele”

Preşedintele USR, Dominic Fritz. Foto: Agerpres

Liderul USR, Dominic Fritz, a vorbit, duminică, la "Ora de Foc" la Antena 3 CNN, despre tensiunile din coaliția de guvernare, acutizate după respingerea legii pensiilor magistraților la CCR.

Pornind de la declarația liderului UDMR, că la ședințele de coaliție îi vine să se ia de părul pe care nu-l are, Fritz a fost de acord că atmosfera de la ședințe este nesănătoasă.

"Cred că are un potențial distrugător asupra sănătății mele, uneori. Dar important este că facem lucrurile să funcționeze pentru români. Asta ne iese uneori mai bine, alteori mai puțin mai bine. Nu este o opțiune să stăm la margine", a spus el.

Dominic Fritz: Această coaliție nu e un mariaj de iubire

"Tensiunea mea crește mai mult decât e sănătos (...) Nu vreau acum să intru în detalii, dar e normal că această coaliție, cum să vă spun, nu este un mariaj de iubire.

Nu este ca și cum am împărtăși o viziune identică asupra țării, asupra viitorului. Uneori avem analize diferite, legat de care de fapt sunt problemele pe care trebuie să le rezolvăm, dar în același timp este o coaliție care s-a format într-un moment extrem de critic pentru România, în care am avut și amenințarea extremistă și în același timp și o situație bugetară extrem de periculoasă.

Și în acest această situație și președintele, dar și noi am considerat că este bine ca toate forțele pro-europene, democratice să lucreze împreună. Și asta nu se face fără fricțiuni, fără tensiuni.

Dar, încă o dată, cred că este momentan fără alternativă", a continuat liderul USR.

El a fost întrebat cine îi ridică tensiunea mai mult, dintre liderul PSD, Sorin Grindeanu, și premierul Ilie Bolojan.

Dominic Fritz: PSD și USR, partide complet diferite, se străduiesc să conlucreze pentru România

"Acum, fiecare dintre noi are cum să spun, are specificitățile lui de caracter, fiecare are pozițiile lui politice, fiecare reprezintă un partid mare în această coaliție, inclusiv eu.

Și de aceea cred că între noi toți potențialul să ne irităm reciproc este acolo, dar important este ca la sfârșit să ajungem la soluții și la concluzii (...)

Politic e și normal să existe diferențe PSD-USR, de exemplu. Sunt două partide complet diferite, care, încă o dată, se străduiesc să conlucreze pentru România", a conchis Fritz.