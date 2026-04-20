Dominic Fritz: "USR va rămâne alături de Ilie Bolojan în această luptă. Criza e declanșată de PSD strict în interesul propriu"

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat într-o conferință de presă, despre votul PSD pentru retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, că social-democrații "dezertează" în momentul în care se discută despre reformarea statului.

Fritz a mai spus că miniștrii USR vor rămâne în guvern și că partidul îl va sprijini în continuare pe Ilie Bolojan.

"Au spus că e un moment al adevărului, dar adevărul e că am auzit cam multe minciuni astăzi. Nu PSD este vicitma atacurilor, pentru că nu PNL, USR sau UDMR au votat o moțiune împotriva unui ministru, ci PSD, împreună cu AUR.

Deciziile în coaliție s-au luat împreună cu PSD, prin consens, a mai spus Dominic Fritz:

"PSD a fost de acord când s-a decis creșterea statului, dar în acest moment când instituțiile trebuie să se reformeze dezertează. E o minciună că această criză a fost declanșată pentru români. E declanșată de PSD strict în interesul propriu.

Sunt peste 10 miliarde de euro din PNRR în joc, sunt reforme care trebuie făcute și pare că miza pentru PSD e faptul că au pierdut controlul asupra unor sume de bani".

Fritz: "Alegerile anticipate, o variantă puțin probabilă"

Dominic Fritz a mai spus că PSD minte crezând că e încă acel partid mare care poate să decidă soarta României. "E ca o pisică care se uită în oglindă și crede că vede un leu.

Minciuna cea mai mare este că au spus că e vorba despre un om, despre premier. Dacă ați ascultat ce au spus vorbitorii de la PSD e clar că ce îi deranjează nu e persoana premierului, ci calea reformistă pe care a luat-o România în următoarele luni".

Cât privește perspectiva ca USR să vizeze o posibilă alianță cu PNL în perspectiva următoarelor alegeri, Dominic Fritz a declarat:

"Situația e prea serioasă să putem face calcule acum, scenarii pentru cine se aliază cu cine în 2028. Acum miza e să avem o guvernare responsabilă pentru români".

Fritz a mai spus că alegerile anticipate pot fi considerate o soluție legitimă pentru actuala criză politică: "Alegeri anticipate sunt bau-baul constant în politica românească. Este o variantă puțin probabilă, dar o variantă pentru care nu numai că suntem pregătiți, dar este legitimă într-o astfel de situație".

Pe de altă parte, Dominic Fritz a mai spus că USR nu respinge scenariul să treacă în opoziție: "Cu siguranță nu vom fi roata de rezervă pentru un USL refăcut".

Fritz a respins informațiile că USR desfășoară negocieri în culise cu PSD:

Acum că PSD nu mai consideră protocolul ca fiind unul valabil, greu mai văd o variantă în care PSD să vină cu variantă de premier.

Nu am negocieri subterane cu PSD și nici alți colegi. Noi ca partid suntem suficienți de puternici să putem trece prin orice criză".