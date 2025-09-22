Dragoş Pîslaru a anunţat ce soartă vor avea autostrăzile A7 şi A8, după ce au apărut temeri că nu mai există finanţare pentru ele

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a anunţat, luni seară, că lucrările de la autostrăzile A7 şi A8 sunt prinse cu finanţare, deci merg mai departe, deşi au fost scoase din PNRR. "În acest moment există o împărţire între PNRR, Programul de transport, politica de coeziune şi noul angajament şi finanţarea pe care o avem pe SAFE, astfel încât absolut toate segmentele de autostrada A7 şi A8, care erau vizate, sunt prinse cu finanţare, deci vor continua”, a spus ministrul Dragoş Pîslaru la Prima News.

Dragoş Pîslaru a declarat că proiectele care nu vor mai putea fi finanţate prin PNRR sunt proiectele de metrou, segmente din autostrada A7, el arătând că pe partea de A8 discutăm la fel de cele două capete de autostrada.

"Ceea ce cred că este important este că în acest moment există o împărţire între PNRR, Programul de transport, politica de coeziune şi noul angajament şi finanţarea pe care o avem pe SAFE, astfel încât absolut toate segmentele de autostrada A7 şi A8, care erau vizate, sunt prinse cu finanţare, deci vor continua”, a spus ministrul Dragoş Pîslaru pentru sursa amintită. El a menţionat că, pe partea de proiecte care ţin de infrastructura feroviară, şi acestea sunt împărţite între PNRR, coeziune.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene s-a referit şi la proiectele de metrou, unul la Cluj şi unul la Bucureşti:

”Acum ce facem este încercăm să le asigurăm zona de etapizare pe partea de coeziune. Politica de coeziune îţi permite să etapizezi şi să poţi să-l duci inclusiv în perspectiva financiară viitoare, vorbim aici de 2028-2035.

Vestea bună pe care o pot da este că împreună cu Ministerul Transporturilor încercăm să găsim acea secvenţă prin care lucrările măcar să înceapă, urmând să fie etapizate, astfel încât să putem asigura o finanţare permanentă pentru dezvoltarea acestui proiect.

Sunt încă detalii legate de structurarea finanţării, pentru că cumva trebuie să arăţi de la început cum se finanţează integral. Putem pleca cu nişte bani europeni din coeziune, trebuie după aceea să vedem cu ajutorul BEI sau alte surse de finanţare până când treci pe perspectiva financiară anuală viitoare".