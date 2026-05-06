Florin Barbu: Dacă Dumnezeu mă ajută să mă întorc la Ministerul Agriculturii, nu va intra niciun produs din zona de Mercosur

Ministrul demisionar Florin Barbu, la conferinţa de presă pentru prezentarea bilanţului mandatului, la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Sursa foto: Agerpres

Fostul ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a declarat miercuri că, în cazul în care va reveni în funcție, nu va permite intrarea în România a produselor provenite din zona Mercosur, nici măcar prin achiziții intra-comunitare, înainte ca acestea să fie testate în laboratoarele din țară. "Dacă Dumnezeu mă ajută să mă întorc la Ministerul Agriculturii, nu va intra niciun produs din zona de Mercosur chiar dacă se realizează intra-comunitar, până acel produs nu va intra în laboratoarele din România", a subliniat oficialul.

Acordul comercial provizoriu dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay) se aplică începând cu 1 mai, urmând să fie implementat integral după aprobarea Parlamentul European, care așteaptă în prezent un aviz din partea Curtea Europeană de Justiție.

"România a mai solicitat un punct foarte important, ca societăţile care importă din zona de Mercosur, fiecare stat să poată licenţia aceste societăţi. De ce spun acest lucru? Pentru că pericolul cel mai mare este ca anumite societăţi să fie agreate la nivelul Comisiei Europene să aducă aceste produse. Pericolul cel mai mare este că, odată intrate pe teritoriul unui stat din Uniunea Europeană, acel produs devine european", a afirmat Florin Barbu la conferinţa "Diplomaţie în agribusiness. Provocări şi oportunităţi într-un context global în schimbare", organizată de AgroTV.

Oficialul a subliniat că trebuie informaţi foarte bine consumatorii din acest punct de vedere. Guvernul Bolojan a adoptat, la finalul lunii martie, memorandumul pentru semnarea, de către România, a acordului comercial UE-Mercosur.

"Am solicitat ca fiecare stat să importe produse agroalimentare din zona Mercosur, prin licenţe date de fiecare stat, iar acel stat care a importat aceste produse agroalimentare să le consume pe teritoriul statului unde s-a făcut acest comerţ pentru a nu afecta ceilalţi producători şi procesatori din alte ţări din Uniunea Europeană", a mai spus fostul ministru PSD al Agriculturii în cadrul interviului oferit astăzi, 6 mai 2026.

Florin Barbu a mai menţionat că a solicitat nişte garanţii de bun simţ, având în vedere că în Mercosur se folosesc pesticide, hormoni, iar puii sunt crescuţi cu antibiotice.

"Noi nu putem creşte pui cu antibiotic. Noi nu putem creşte vacă de carne utilizând hormonii. Noi nu avem voie să utilizăm în sectorul vegetal din România, categoria 1, pesticide. Aceste pesticide sunt utilizate în zona de Mercosur. Am cerut nişte garanţii de bun simţ, pentru că nu sunt împotriva comerţului liber, dar trebuie să ne protejăm", a subliniat Florin Barbu.

Florin Barbu a explicat că laboratoarele din România sunt calibrate pe acele substanţe transpuse în directivele Uniunii Europene.

"Noi avem acele kituri, acei markeri doar pentru acele produse. În cazul în care sunt utilizate alte substanţe care sunt interzise pe teritoriul României, acei markeri nu pot identifica acele produse. Şi am solicitat, inclusiv din partea Uniunii Europene, un sprijin, o finanţare pentru a calibra aceste laboratoare până va intra acest acord Mercosur", a mai precizat Florin Barbu.