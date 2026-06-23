Florin Barbu: Orice act pe care l-am propus în Guvernul României a fost respins de către premierul Bolojan

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Ministrul desemnat al Agriculturii, Florin Barbu, a declarat luni, în cadrul audierilor din comisiile parlamentare de specialitate, că toate actele normative pe care le-a propus în Guvern pentru sprijinirea agriculturii au fost respinse de premierul Ilie Bolojan.

El a precizat că fostul premier nu a susţinut măsurile de finanţare şi investiţiile destinate fermierilor români.

Afirmaţiile au fost făcute după ce deputatul USR Andrei Plujar a afirmat că agricultura românească traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani şi l-a întrebat pe ministrul desemnat ce măsuri concrete propune pentru perioada următoare.

"Întrebarea este, domnule ministru desemnat Florin Barbu: ce măsuri concrete propuneţi pentru perioada următoare pentru salvarea agriculturii româneşti, altele decât cele pe care ministrul Florin Barbu le-a luat în precedenţii trei ani de mandat şi prin ale căror efecte aţi dus agricultura românească astăzi în pragul colapsului?", a afirmat Plujar.

În răspunsul său, Florin Barbu a susţinut că în 2024 Guvernul a acordat un sprijin semnificativ sectorului agricol.

"În 2024, când agricultura a traversat cea mai grea perioadă, Guvernul României, cu premier PSD, a alocat un miliard de euro pentru ca jumătate din suprafaţa agricolă a României să nu fie pârloagă în 2025. Ce s-a întâmplat ulterior, prin credite date cu dobândă fixă de 1,95%, prin Cadrul Ucraina, prin care am venit cu 100 de euro pe hectar, cu 100 de euro pe UVM în sectorul de porc, în sectorul avicol, în sectorul de vacă de carne?", a declarat ministrul desemnat.

Acesta a susţinut că măsurile adoptate au avut efecte pozitive asupra economiei.

"În anul 2025, PIB-ul României a crescut cu 200 de miliarde pe agricultură şi industria alimentară. Şi l-a salvat şi pe domnul Bolojan de la deficit", a afirmat Barbu.

Ministrul desemnat a acuzat apoi că propunerile sale ulterioare pentru sprijinirea fermierilor nu au fost acceptate la nivel guvernamental.

"Orice act pe care l-am propus în Guvernul României a fost respins de către premierul Bolojan", a spus acesta.

Barbu a dat ca exemplu măsura privind acciza la motorină pentru fermieri.

"Dacă nu intervii prompt, într-o perioadă grea, aşa cum s-a întâmplat în anul 2024, este fără precedent să dai, pentru 2,5 milioane de hectare calamitate, în acelaşi an, despăgubiri la secetă de 200 de euro pe hectar. Am avut 500.000 de hectare calamitate. M-am dus cu programul în faţa domnului Bolojan. A refuzat tot. Acciza la motorină, astfel încât fermierii să poată achiziţiona motorină fără acciză, prin mecanismul taxării inverse a TVA, aprobat şi de Comisia Europeană. L-a respins. De ce? Pentru că avea nevoie de anumite fluxuri financiare din TVA şi din acciză pentru a încerca să scadă deficitul bugetar, deficit care în momentul de faţă va creşte. De ce? Pentru că n-a înţeles, din punct de vedere economic, domnul Bolojan că, într-o perioadă în care ai trei trimestre de recesiune, trebuie să iei trei măsuri esenţiale", a subliniat Barbu.

Ministrul a susţinut că într-o perioadă de recesiune sunt necesare măsuri pentru stimularea consumului, susţinerea investiţiilor şi finanţarea agriculturii.

"Unu: să creşti consumul. A făcut invers, a crescut TVA-ul; doi: trebuie să vii să pompezi în investiţii care aduc plus-valoare, iar aceste investiţii cu plus-valoare nu sunt decât în agricultură şi în industria alimentară, ca să înţelegem foarte bine. Iar al treilea lucru foarte important: nu a vrut să facă nicio schemă de finanţare, de creditare pentru fermierii români. Au fost acte normative depuse în Guvernul României şi refuzate total de către premierul Bolojan. Asta a dus la recesiune, trei trimestre", a mai spus Barbu.

Totodată, acesta a susţinut că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a contribuit la limitarea creşterii preţurilor la alimente.

"Dacă nu veneam, şi uitaţi-vă la Institutul Naţional de Statistică, cu plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, pentru că în luna mai inflaţia la alimente a fost de 7,2%, nu 10,2%, cât a fost inflaţia generală pe teritoriul României", a mai spus Barbu.

La finalul intervenţiei, ministrul desemnat a lansat un atac la adresa fostului premier.

"Dar, din păcate, atunci când eşti analfabet în economie, aşa cum este domnul Bolojan, ar trebui să pleci acasă şi lucrul acesta se va întâmpla astăzi", a afirmat Florin Barbu.

Ministrul propus pentru preluarea portofoliului la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a primit luni aviz pozitiv din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis ca plenul comun în care se va da votul în ceea ce priveşte învestirea Guvernului condus de către Adrian Veştea să aibă loc luni, începând cu ora 21:30.

Tot luni, între orele 12:00 - 21:00, au loc audierile în comisiile de specialitate, în cazul persoanelor propuse pentru funcţia de ministru.