Gabriela Firea: "Am salutat prezența în România a domnului Frans Timmermans"

Ministrul Familiei Gabriela Firea a salutat prezența în România a lui Frans Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene.

Sursa foto: Gabriela Firea/ Facebook

"Excelența Sa Frans Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene, în vizită oficială la București!

Am participat cu mare bucurie la evenimentul organizat de Partidul Social Democrat și PES activists Romania, la Teatrul de Operetă “Ion Dacian”, pentru a celebra 130 de ani de la crearea primului partid social-democrat din țara noastră. Îi felicit pe Marcel Ciolacu, președintele PSD, și pe europarlamentarul Victor Negrescu, coordonatorul PES Activists România, pentru organizarea acestui eveniment de anvergură.

Am salutat prezența în România a domnului Frans Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene. I-am mulțumit pentru susținerea deschisă pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați. Le-am reamintit tuturor ceea ce domnul Timmermans spune des: “Progresul realizat în cazul egalității de șanse nu este un dat, ceva de la sine înțeles. El necesită o muncă susținută, constantă.”

M-am bucurat să o văd printre noi și pe doamna Ramona Chiriac, șefa reprezentanței Comisiei Europene la București, o susținătoare a proiectelor dedicate femeilor din România. De asemenea, îi felicit pe toți colegii miniștri pentru activitatea lor.

“Femeile nu au dreptul, ci datoria să imbunătățească soarta grea a omenirii cu tactul, mila, cinstea și dragostea pe care bărbații nu le au în aceeași măsură, cum nici ele nu au forța lor. Pentru bunul mers al societății ei trebuie să se completeze reciproc”, spunea Sofia Nădejde, o luptătoare pentru emanciparea femeilor și membră a Partidului Social Democrat al Muncitorilor din România.

Acesta este exact spiritul social-democrației: nu renunțăm când la mijloc sunt oamenii! Așa am făcut cu toate proiectele de la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse și așa voi face în continuare, în orice funcție publică mă vor trimite oamenii. Nu am renunțat și iată că în curând vom avea cote de gen în România, fie că vorbim de 30% femei pe listele electorale, fie de 30% femei în consiliile de administrație ale companiilor de stat.

Am avut întreg sprijinul echipei social-democrate pentru programele dedicate copiilor, tinerilor sau familiilor. Fără ajutorul colegilor din PSD, nu am fi derulat cel mai amplu program pentru creșterea natalității prin care sprijinim cuplurile infertile cu 15.000 de lei pentru fiecare procedură de fertilizare in vitro.

De asemenea, tot cu suportul colegilor, ne-am asumat pachetul dedicat susținerii familiilor din România. Lucrăm la toate proiectele anunțate și în curând vor deveni realitate.

Social-democrația în România îi reprezintă pe oameni. Noi ținem cont de oameni și îi punem pe primul loc", este mesajul transmis pe Facebook de Gabriela Firea.