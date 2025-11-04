Grindeanu spune că relația sa cu Ilie Bolojan este „într-o zonă mediocră”, dar nu vrea ca acesta să plece

Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD. Sursa foto: Agerpres

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că ar da o notă „mediocră”, „într-o zonă de trecere” relației pe care o are cu prim-ministrul Ilie Bolojan. Invitat la Antena 3 CNN, marți seară, liderul PSD spune că relația pe care o are cu Ilie Bolojan este una de „parteneri, șefi de partide într-o coaliție” și că „nimeni n-a avut pretenția de prietenie”. Totuși, el spune că nu-și dorește ca Bolojan să plece din fruntea guvernului. „Încă nu suntem acolo”, a precizat el.

La emisiunea „Subiectiv” de la Antena 3 CNN, Sorin Grindeanu a fost întrebat cum evaluează relația pe care o are cu premierul Ilie Bolojan și i s-a cerut să-i dea o notă.

„N-a fost una de prietenie nici înainte, nu e nici acum, e una de parteneri, de șefi de partide într-o coaliție, fiecare încearcă să-și susțină punctul de vedere, să și-l argumenteze, dar n-am avut relație de prietenie și nimeni n-a avut pretenția.

E într-o zonă de trecere, într-o zonă mediocră – nota 6-7”, a spus șeful PSD.

Întrebat ce ar face dacă nu l-ar mai vrea în funcția de prim-ministru pe Ilie Bolojan, Grindeanu a spus că ar merge în fața partidului și le-ar spune că premierul „trebuie să plece”. „Încă nu suntem acolo”, a adăugat el.

Dacă nu mi-aș dori acest lucru, aș merge în fața partidului și le-aș spune că cred că suntem în situația în care trebuie să plece Bolojan, nimic personal. Încă nu suntem acolo.

În ce privește prezența lui Bolojan în Parlament, la „ora premierului”, Grindeanu a repetat că „nu ar trebui să ne jucăm cu focul când vine vorba de Parlament”.

„Eu am spus că am fost de mai multe ori la comisie când am fost ministru, săptămâna trecută au fost mai mulți miniștri PSD pentru că e o procedură corectă. Să nu ne mai jucăm cu focul când vine vorba de Parlament.

Am primit adresa prin care m-a informat că nu poate să vină la ora prim-ministrului, i-am trimis înapoi o altă adresă în care am spus că aștept să-mi comunice de la Palatul Victoria când, în programul domniei sale ar putea să vină, că trebuie să vină.

Aici nu e vorba nici de Grindeanu, nici de Bolojan. E vorba de o coaliție de patru partide care trebuie să meargă înainte. Noi am luat o decizie în PSD și n-a votat doar conducerea partidului, dacă intrăm sau nu la guvernare. Când am hotărât, am hotărât că facem această majoritate impersonal. Nu stă o coaliție într-o persoană”, a mai spus Grindeanu.