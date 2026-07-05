Imagini cu președintele Nicușor Dan la un eveniment de Ziua Independenței Statelor Unite, la Snagov

<1 minut de citit Publicat la 15:20 05 Iul 2026 Modificat la 15:23 05 Iul 2026

Nicușor Dan a participat la un eveniment organizat cu ocazia Zilei Naționale a SUA. Foto: RePatriot via Facebook

Președintele Nicușor Dan a participat, sâmbătă, la un eveniment organizat cu ocazia marcării a 250 de ani de la Declarația de Independență Statelor Unite ale Americii.

ONG-ul RePatriot a postat pe constul său Facebook imagini de la evenimentul desfășurat la Snagov.

În cele câteva fotografii postate, președintele Dan poate fi văzut pe o scenă, cu un microfon în mână, probabil cu ocazia unei scurte cuvântări, dar și în mulțime, într-un cadru mai strâns, alături de fostul ambasador Adrian Zuckerman și de omul de afaceri Matei Păun.

Participarea la evenimentul de la Snagov nu a fost menționată pe agenda publică a președintelui, publicată de administrația prezidențială.

Conform Palatului Cotroceni, ultima mențiune a activității președintelui este din 30 iunie, când Nicușor Dan a participat la dejunul de lucru cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați în România.

Luni, 6 iulie, președintele are pe agendă primirea Ministrului Afacerilor Externe al Canadei, Anita Anand, iar pe 7 și 8 iulie, participarea la Summitul NATO de la Ankara.