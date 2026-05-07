Kelemen Hunor, după întâlnirea cu Nicușor Dan: Premierul nu poate veni nici din PSD, nici din PNL

Președintele UDMR Kelemen Hunor a discutat, joi dimineață, cu președintele României Nicușor Dan, în cadrul consultărilor informale de la Palatul Cotroceni. Liderul UDMR spune că refacerea coaliției destrămate rămâne prima opțiune, variantă preferată și de PSD. „În două-trei săptămâni, maxim, trebuie să avem un Guvern. Se poate forma un Guvern. Nu există, că nu se poate până la urmă”, a declarat Kelemen pentru Stirile ProTv.

„Din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere nu sunt soluții miraculoase. Deci, ceea ce am spus și public în aceste zile am spus și domnului președinte. Sigur, este o primă discuție informală cu toți liderii din fosta coaliție. (...) Prima opțiune pentru noi este refacerea coaliției. Sigur, trebuie un om care poate fi acceptat de toată lumea, și de PNL și de PSD și de noi și de cei de la USR. Și probabil că acel om nu poate veni nici din PSD, nici din PNL, fiindcă atunci se pune problema pentru celălalt partid cum acceptă după această aventură. Un om pe care poate să-l accepte și Grindeanu și PSD-ul și ceilalți”, a declarat liderul UDMR.

O altă variantă pe care o ia în calcul UDMR ar fi un guvern minoritar, „dar cu o susținere foarte fermă și foarte transparentă și pe un angajament minimal cel puțin pe acest an”.

„Trebuie să fim conștienți. Vrând-nevrând trecem printr-o perioadă cu multe turbulențe politice și orice guvern va fi sub presiune permanentă. Din punctul meu de vedere, un guvern minoritar nu este de dorit, dar se poate accepta. Va avea o viață scurtă aici putem să fim de acord că nu va avea o viață lungă, dar acum trebuie gestionată situația din țară. Nu știu dacă va rezista până în 2028, dar aici sigur, dacă nu reușim să găsim o soluție pe termen lung, trebuie să mergi în etape, dar trebuie să rezolvi problemele pentru care te-ai angajat, că e vorba de fiecare om, de fiecare cetățean, e vorba de bani, e vorba de credibilitate. Deci mai trebuie lăsat timp, nu foarte mult timp, dar mai e nevoie de timp. Nu se poate de azi pe mâine. Astăzi degeaba spunem că șansele sunt mari. Eu cred că peste două-trei, patru zile, săptămâna viitoare, în a doua parte a săptămânii viitoare, poate că putem să ne apropiem, să dăm niște estimări dacă vom reuși sau nu să refacem coaliția veche”, a spus acesta.

Kelemen Hunor a avertizat că România are probleme serioase dacă nu va avea un guvern cu puteri depline.

„Dacă nu ne mișcăm, avem 16 sau 17 zile până când se închide PNRR-ul. Pierdem o grămadă de bani, bani care vor lipsi din trezoreria României și din proiectele de dezvoltare. Pentru acest lucru trebuie să răspundă cineva, fiindcă vorbim de miliarde. Deficitul bugetar care trebuie ținut sub control și dacă nu reușim să găsim o soluție, atunci vom fi aruncați în junk și asta este pericolul cel mai mare cu creditorii. Percepția oricum e foarte proastă. Ce s-a întâmplat în aceste zile arată o Românie instabilă și o Românie în derivă și acest lucru trebuie reparat cât de repede se poate, altfel lucrurile se vor încurca”, a mai spus Kelemen.