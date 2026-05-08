Kelemen Hunor face apel la Grindeanu, Bolojan şi Fritz să se aşeze la masă. "Să pună interesele ţării pe primul loc"

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, le-a cerut, vineri, liderilor PSD, PNL şi USR să renunţe la orgolii şi "consideraţiile tactice" şi să încerce să discute pentru a vedea dacă se poate reface majoritatea pro-europeană. "Acum sarcina președintelui este să găsească o soluție care să asigure o guvernare stabilă și să nu facă România vulnerabilă în fața forțelor extremiste. Sarcina partidelor din coaliţie este de a renunţa la consideraţiile lor tactice şi, în sfârşit, de a pune interesele ţării pe primul loc", a spus Kelemen, într-o postare pe pagina sa de facebook.

"Mai sunt 116 zile rămase până la închiderea PNRR și dacă nu reușim să progresăm, vom pierde banii de la UE. Vorbim despre miliarde - bani care vor lipsi din bugetul și proiectele de dezvoltare ale României. Abordarea deficitului bugetar nu mai poate fi amânată. Încrederea multor investitori din România a fost zguduită și începem să simțim cu adevărat consecințele: finanțarea țării se scumpește din ce în ce mai mult și asta face toate deciziile din ce în ce mai restrânse", a spus preşedintele UDMR.

Acesta susţine că timpul rămas este foarte scurt şi că trebuie mai întâi testată o nouă Coaliţie PSD, PNL, UDMR, USR, cu un premier care să nu fie perceput ca un rival de niciunul dintre liderii celor patru partide

"În primul rând, trebuie să verificăm dacă majoritatea pro-europeană anterioară se va putea forma din nou: PSD, PNL, USR, UDMR și fracțiunea minoritară. Avem nevoie de un premier-candidat instruit profesional, credibil politic și capabil să facă față crizei politice, guvernamentale și bugetare în același timp, nicio figură politică nu vede un rival în el"

Dacă nu se acceptă această variantă, liderul UDMR pune în discuţie varianta unui guvern minoritar pe termen scurt.

"Deși, în general, un guvern minoritar nu este o soluție stabilă, este acceptabil în situația actuală. Dar putem accepta doar un guvern minoritar care nu este susţinut de AUR sau SOS. Nu ştiu dacă o sa dureze până în 2028, dar cert e că dacă nu reuşim sa gasim o solutie pe termen lung, va trebui să o luăm pas cu pas".

"Alegerile anticipate nu sunt o soluție. Oricine încurajează alegerile anticipate crește incertitudinea și deschide ușa mai larg extremiștilor. Acum sarcina președintelui este să găsească o soluție care să asigure o guvernare stabilă și să nu facă România vulnerabilă în fața forțelor extremiste", a mai spus Kelemen Hunor, subliniind că viitorul guvern trebuie să continue reformele şi politicile pentru reducerea deficitului bugetar.

Kelemen Hunor a avut, joi, o discuţie de peste o oră cu Preşedintele Nicuşor Dan. Consultările de la Palatul Cotroceni vor continua după data de 13 mai.