Lider PSD: „Se impune convocarea urgentă a CExN. Voi merge până la capăt cu Dragnea”

Foto: Agerpres

Preşedintele PSD Arad, deputatul Dorel Căprar, susţine că se impune convocarea urgentă a Comitetului Executiv Naţional al partidului, precizând că va merge până la capăt alături de preşedintele social-democraţilor, Liviu Dragnea.



''Datorită evoluţiei evenimentelor de pe scena politică internă, consider că în situaţia de faţă se impune convocarea de urgenţă a Comitetului Executiv Naţional pentru clarificarea lucrurilor în interiorul partidului nostru, obiectivul comun fiind doar unul: punerea în aplicare a măsurilor din programul de guvernare'', a scris Dorel Căprar pe Facebook.



Potrivit acestuia, de la începutul anului, în PSD, se asistă ''la un conflict mai mult sau mai puţin deschis între preşedintele partidului, Liviu Dragnea, şi premierul Mihai Tudose''.



''Se fac calcule, se adună adepţi de o parte şi de cealaltă, se vorbeşte despre un congres, despre remanieri guvernamentale. (...) În toată această dispută, cei care pot tranşa lucrurile sunt preşedinţii de organizaţii, cei care înclină balanţa atât în Comitetul Executiv, cât şi în cazul unui congres. În ceea ce mă priveşte, voi merge până la capăt alături de preşedintele Dragnea, iar filiala PSD Arad va adopta aceeaşi atitudine. Nu există nici cel mai mic dubiu în acest sens'', a anunţat Dorel Căprar.



El a reamintit că în urmă cu un an, cu Liviu Dragnea în fruntea partidului, PSD a obţinut cel mai bun rezultat din istoria sa.



''Cu Liviu Dragnea în funcţia de preşedinte, PSD a obţinut guvernarea, alături de ALDE, iar Mihai Tudose a obţinut postul de premier'', a adăugat Căprar.



''Mă întreb cum poţi să vii acum, după o bătălie atât de grea, în care toţi ştim cât am avut de suferit, să ceri decapitarea generalului care te-a dus la victorie? N-ai face altceva decât să dai satisfacţie celor care au pierdut bătălia şi care stau acum cu sufletul la gură sperând că domnul Dragnea nu va mai rezista mult în fruntea PSD. (...) Iar dacă există cineva din interior care încearcă o decapitare a conducerii PSD, a preşedintelui Dragnea, care, repet, ne-a adus cea mai mare victorie din istorie, înseamnă că acel cineva luptă împotriva partidului şi face jocurile Opoziţiei, ale preşedintelui Iohannis, ale celebrilor #rezist'', a mai spus liderul PSD Arad.



În ceea ce priveşte conflictul apărut între Carmen Dan şi premierul Mihai Tudose, Dorel Căprar susţine că nu există motive pentru ca ministrul de Interne să demisioneze.



''Doamna Carmen Dan a avut o intervenţie publică, în care a lămurit situaţia cu documente. Cred că premierul Tudose s-a pripit atunci când a cerut public demisia ministrului de Interne, fiind de preferat ca o astfel de chestiune să fie discutată în interiorul partidului. Forurile statutare ale PSD au ales o echipă guvernamentală, iar atunci când apar defecţiuni în această echipă ele nu pot fi remediate de o singură persoană, ci tot prin decizii ale conducerii partidului. Probabil, această chestiune va fi rezolvată în Comitetul Executiv Naţional al partidului'', a arătat Dorel Căprar.