Liderul PSD Marian Neacșu spune că AUR ar putea să primească șefia Senatului la negocierile pentru învestirea guvernului Veștea

Marian Neacșu, PSD (dreapta), Petrișor Peiu, AUR (stânga). 27 aprilie 2026. Sursa foto: Partidul Social Democrat via Facebook

Marian Neacșu, propus ministru de interne și vicepremier în guvernul Veștea, spune că nu exclude posibilitatea ca AUR să preia funcția de președinte al Senatului României, dacă se negociază susținerea de către formațiune a guvernului propus astăzi în Parlament.

Ca răspuns la întrebările jurnaliștilor, la parlament, Neacșu a spus că AUR ar putea să obțină șefia Senatului, ca parte a negocierilor pentru învestirea guvernului Veștea.

Întrebat dacă AUR ar putea fi considerat, la alegerile viitoare un partid frecventabil, Neacșu a răspuns – „Și acum de ce este nefrecventabil?”. Ulterior, el a spus că nu a „catalogat niciodată” AUR drept „extremist”.

„Eu cred că în primul rând trebuie să avem un guvern, în al doilea rând să avem un guvern cu susținere parlamentară reală, pentru că altfel nu ar putea funcționa”, a mai spus Neacșu.

În schimb, într-o intervenție telefonică la Antena 3 CNN, Petrișor Peiu, liderilor senatorilor AUR, a spus că nu a cerut niciodată această funcție și a exclus ca el să voteze guvernul Veștea, chiar dacă George Simion o va face.