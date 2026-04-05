Liviu Maior, fost ministru al Educației, a murit la 85 de ani. Foto: Agerpres

Profesorul Liviu Maior, fost ministru al Educaţiei în perioada 1992-1996, a murit duminică la vârsta de 85 de ani.

„Partidul Social Democrat își exprimă regretul pentru trecerea în neființă a domnului Liviu Maior, fost ministru al Educației în perioada 1992-1996 și personalitate marcantă a vieții academice și politice din România. Transmitem sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut”, au transmis reprezentanții PSD.

SNSPA: Liviu Maior a contribuit semnificativ la dezvoltarea sistemului educațional

De asemenea, comunitatea academică din SNSPA și-a exprimat regretul la moartea lui Liviu Maior.

„Liviu Maior a avut o carieră academică remarcabilă, fiind format la Universitatea Babeș-Bolyai, unde a obținut doctoratul în istorie și a parcurs toate treptele universitare până la rangul de profesor. Activitatea sa științifică s-a concentrat asupra istoriei moderne a României, în special asupra mișcării de emancipare națională a românilor din Transilvania, a rolului elitelor românești în Imperiul Habsburgic și a evoluției identității politice și culturale românești în secolele XIX - XX', potrivit unui comunicat transmis duminică de SNSPA.

De-a lungul carierei sale publice, Liviu Maior a contribuit semnificativ la dezvoltarea sistemului educațional și la reprezentarea intereselor României pe plan internațional, ocupând funcția de ministru al educației în perioada 1992 - 1996, fiind senator în Parlamentul României și ambasador al României în Canada. Implicarea sa în diplomația culturală s-a reflectat și în activitatea desfășurată în cadrul UNESCO, unde a fost președinte al Comisiei Naționale pentru UNESCO și a avut un rol activ în structurile internaționale ale organizației.

În calitate de ministru al educației, Liviu Maior a inițiat primul proiect de reformă a învățământului din România, prima lege a calității învățământului superior (Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior), a introdus Legea învățământului 84/1995 și a finalizat primele negocieri cu Banca Mondială, pentru mai multe proiecte de finanțare, menționează sursa citată.

'Dispariția sa reprezintă o pierdere importantă pentru mediul academic și științific din România, pentru elita intelectuală care a contribuit la consolidarea culturii și educației naționale, dar și pentru societatea românească în ansamblu. Suntem alături de familia îndoliată și transmitem sincere condoleanțe pentru pierderea suferită”, se mai arată în comunicat.

Clubul U Cluj: Liviu Maior a fost un promotor al valorilor naţionale

Clubul de fotbal "Universitatea" Cluj transmite condoleanţe familiei profesorului Liviu Maior, despre care spune că a fost un promotor al valorilor naţionale.

"Rămas bun, Liviu Maior! Profesorul Liviu Maior, fost conducător al Clubului Sportiv Universitatea Cluj în perioada 1984-1991, s-a stins din viaţă astăzi, 5 aprilie 2026, la vârsta de 85 de ani. Absolvent al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, a fost unul dintre cei mai importanţi istorici români, specialist în istoria modernă şi în mişcarea pentru emanciparea românilor transilvăneni", se arată într-un mesaj al clubului clujean postat pe reţelele de socializare.

Potrivit sursei citate, Liviu Maior a fost decorat cu "Meritul Academic" şi Premiul Academiei Române în anul 1993 şi a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea a trei universităţi din România: "Petru Maior" din Târgu-Mureş, "Lucian Blaga" din Sibiu şi "Andrei Şaguna" din Constanţa.

"Important om politic şi diplomat, Liviu Maior a deţinut portofoliul de Ministru al Educaţiei între 1992 şi 1996. Din 1996 în 2003 a fost ales senator în Parlamentul României. Între 2003 şi 2005 a servit ţara în calitate de ambasador plenipotenţiar în Canada. În toate funcţiile ocupate şi cu orice prilej, profesorul Liviu Maior a fost un promotor al valorilor naţionale şi al intereselor României la nivel internaţional. Condoleanţe familiei şi tuturor celor care l-au cunoscut. Odihnească-se în pace!", se mai arată în mesajul clubului "Universitatea" Cluj.