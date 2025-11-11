Liviu Negoiță acuză blocaje deliberate în campania pentru Primăria Capitalei: “Alegerile parțiale sunt viciate încă din start”

Liviu Negoiță, candidatul Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) la Primăria Generală a Capitalei, semnalează nereguli grave care compromit corectitudinea alegerilor parțiale din București.
Negoiță acuză faptul că perioada extrem de scurtă a precampaniei a fost stabilită intenționat pentru a dezavantaja candidații din afara marilor partide parlamentare, care beneficiază de resurse uriașe.
„Situația este inadmisibilă! Dreptul bucureștenilor de a-și alege un primar priceput și responsabil este îngrădit de obstacole grave, premeditat impuse de cei care organizează aceste alegeri”, a declarat Negoiță.
Candidatul PUSL atrage atenția și asupra refuzului autorităților de a aproba amplasarea corturilor de campanie, deși cererile au fost depuse legal: „Nu este o întâmplare. Este un mecanism bine pus la punct pentru a împiedica mesajele candidaților care nu fac parte din cercul ‘marilor partide’ să ajungă la public.”
Liviu Negoiță a anunțat că va reveni în zilele următoare cu noi precizări privind modul incorect în care sunt organizate alegerile parțiale din Capitală.