Mai rămâne Ilie Bolojan premier? Nicușor Dan: Sprijinul i-l dă majoritatea parlamentară. Sper ca ea să continue, dar vom mai vedea

Președintele Nicușor Dan. Foto: Captură video Administrația Prezidențială

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi noaptea, la Bruxelles, după reuniunea Consiliului European, că nu ia în calcul scenariul alegerilor anticipate și că își dorește ca actuala majoritate parlamentară să continue să guverneze, dar „o să mai vedem”.

„Suntem într-o situație mai bună acum, decât eram de dimineață, să privim partea plină a paharului”, a glumit Nicușor Dan, referindu-se la depășirea impasului pe buget.

Întrebat dacă Ilie Bolojan va rămâne premier și dacă îl sprijină pe acesta să continue până la rotativă, președintele a explicat că sprijinul pentru premier îl dă o majoritate parlamentară.

„Președintele este cel care îl numește pe premier, dar sprijinul i-l dă majoritatea parlamentară. Îmi doresc ca această majoritate să continue mult timp de acum încolo, dar vom mai vedea”, a declarat Nicușor Dan.

În același context, președintele a exclus varianta unor alegeri anticipate, pe care o consideră nepotrivită în actualul context internațional.

„Exclud alegerile anticipate. Teoretic se pot întâmpla multe, dar, dat fiind contextul, este ultimul lucru la care ar trebui să ne gândim: o perioadă de instabilitate”, a spus el.

Nicușor Dan a recunoscut că uneori deciziile politice sunt luate mai lent decât și-ar dori opinia publică, însă a subliniat că, în final, partidele ajung la un consens pe proiectele importante.

„Ne-am dori ca deciziile să fie luate mai repede și ca zgomotul public să fie mai mic, dar, dincolo de aceste neajunsuri, pe deciziile normative – cum sunt legea bugetului sau legea administrației – vedem că, într-un timp mai mare decât ne-am dori, se ajunge totuși la un consens, iar România progresează”, a afirmat președintele.

Șeful statului a adăugat că actuala configurație parlamentară reflectă votul românilor și că guvernarea trebuie să continue în acest cadru.

„Aceasta este configurația parlamentară pe care românii au dat-o, iar cu această configurație mergem înainte”, a concluzionat Nicușor Dan.