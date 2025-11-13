Ministrul Cseke explică cum vor fi dați afară angajații din primării și ministere. "Am propus o frână de 20%"

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Foto: Hepta

Măsurile de reformă din administrația locală și centrală ar urma să aibă un impact de 3,5 - 4,5 miliarde de lei, a declarat, joi, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Pe ansamblu, măsurile de eficientizare din administrația publică locală vor reprezenta 1,7 miliarde de lei, iar la nivelul administrației locale ar urma să fie reduse 13.000 de posturi ocupate, reprezentând 10% din total.

În anul 2026 se va aplica o măsură tranzitorie temporară, în baza căreia va fi posibilă fie reducerea numărului de posturi, fie diminuarea cheltuielilor de personal cu 10%, a precizat ministrul.

Cseke Attila: Din 2026, doar tăieri de posturi. Frână de 20% la reducerea de posturi ocupate

În schimb, în anul 2027 va fi necesară inclusiv tăierea numărului de posturi.

"La nivelul autorităților locale, sunt două modalități de reducere a cheltuielilor. O modalitate de reducere a posturilor, care pornește de la 30%, aplicabilă tuturor autorităților locale.

Dacă în cadrul celor 30% avem numai posturi vacante, înseamnă că nu trebuie desființate posturile ocupate (...)

În aplicarea procentajului de 30% am propus o frână de 20%.

Asta înseamnă că, atunci când am mai mult de 20% posturi ocupate care ar fi afectate, ne oprim, la fiecare autoritate locală, la 20%, astfel încât să nu afectăm în mod major prin reducerea de 30%", a explicat ministrul.

Cseke Attila a arătat că, la nivelul a circa 700 de unități administrativ-teritoriale, nu va fi necesară aplicarea acestui procentaj de reducere, având în vedere că există multe posturi vacante.

Cseke Attila: Reducerea cheltuielilor de personal cu 10% se aplică și la autoritățile centrale

Ministrul a mai precizat că reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal ar urma să aibă loc și în cazul autorităților publice centrale.

În aceste situații, ordonatorul principal de credite va putea aplica în mod diferențiat reducerea la nivelul autorităților subordonate.

"Dacă un minister are în subordine mai multe autorități pe care le coordonează, în mod cert există situații în care, la unele instituții subordonate se impune o reducere mai semnificativă, în timp ce la altele se impune, o reducere mai mică.

Dar în ansamblu, pe ordonatorul principal de credite, trebuie să rezulte o reducere de cheltuieli de personal de 10%.

Proiectul prevede și faptul că în Legea bugetului de stat pe anul viitor acești ordonatori principali de credite pe administrația publică centrală vor primi o alocare a cheltuielilor de personal cu 10% redusă.

Excepție în proiect, în această fază, fac creșele, învățământul preuniversitar și spitalele", a detaliat el.