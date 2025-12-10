Ministrul Finanţelor, după întâlnirea cu Macron: "Discuţiile au reconfirmat soliditatea relaţiei strategice dintre România şi Franţa"

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a participat la un dejun de lucru găzduit de preşedintele francez, Emmanuel Macron, cu ocazia vizitei oficiale a preşedintelui Nicuşor Dan în Franţa. "România şi Franţa împărtăşesc nu doar interese strategice, ci şi legături culturale şi umane profunde, susţinute de numeroasa comunitate românească din Franţa, o punte esenţială între societăţile noastre", a postat Nazare, miercuri, pe Facebook.

"Discuţiile au reconfirmat soliditatea relaţiei strategice dintre România şi Franţa - o relaţie bazată pe încredere, cooperare şi obiective comune de securitate şi dezvoltare. Din perspectiva Ministerului Finanţelor, dialogul a vizat şi componenta economică a parteneriatului nostru: consolidarea investiţiilor reciproce şi oportunităţile de dezvoltare în sectoare strategice", a notat Nazare, conform Agerpres.

Potrivit acestuia, industria de apărare, susţinută inclusiv prin instrumente europene precum programul SAFE, este un exemplu clar de domeniu cu potenţial comun de creştere.

"Am discutat, de asemenea, despre parteneriatul economic pe termen lung, inclusiv prin mecanisme moderne de finanţare şi parteneriate public-private, care pot susţine proiecte majore de infrastructură şi servicii publice. România şi Franţa împărtăşesc nu doar interese strategice, ci şi legături culturale şi umane profunde, susţinute de numeroasa comunitate românească din Franţa - o punte esenţială între societăţile noastre", a adăugat ministrul Finanţelor.