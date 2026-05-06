Ministrul Irineu Darău: Criza politică actuală este una „nenecesară” care afectează zilnic economia românească

Irineu Darău spune că prioritățile actuale sunt programele SAFE și PNRR. Foto: Agerpres

Criza politică actuală este una „nenecesară” care afectează zilnic economia românească, iar priorităţile Guvernului sunt finalizarea contractărilor pe programul SAFE şi avansarea plăţilor din PNRR, a declarat miercuri ministrul Economiei, Irineu Darău, la lansarea programului SME Eco-Tech, potrivit Agerpres.

„Este o criză nenecesară, care afectează în fiecare zi economia românească. Sunt foarte multe lucruri operaţionale de făcut, termene de respectat, rezultate de livrat. Cred că prioritatea zero, dincolo de politică, e să se încheie cu bine contractările pe programul SAFE, să se avanseze tot ce înseamnă plăţi PNRR şi închiderea jaloanelor.

Într-un fel, nu avem timp de prea multe ezitări şi prea mult zgomot pentru că economia va pierde şi mai mult. În rest, este un proces democratic. Trebuie să avem cât mai curând un nou guvern, ţinând cont şi de reprezentarea parlamentară aşa cum au ales-o românii”, a menţionat ministrul Economiei, la lansarea programului SME Eco-Tech.

Întrebat de jurnalişti dacă doreşte să rămână la guvernare, ministrul Economiei a afirmat că îşi va continua activitatea la minister până la instalarea unui nou guvern.

„Eu, în primul rând, acum sunt în minister şi fac treabă până la un nou guvern şi, la nivel personal, bineînţeles că ştiu ce am de făcut la Ministerul Economiei”, a adăugat Darău.

Totodată, ministrul Economiei a afirmat că USR nu mai poate construi o majoritate alături de PSD, partid pe care îl acuză că a provocat actuala criză politică şi a distrus încrederea în coaliţia de guvernare.

„Ieri, în USR, ştiţi că am avut o consultare, am fost foarte clari că, în condiţiile pe care le-am văzut în ultima perioadă, nu mai putem construi alături de PSD, pentru că PSD a demolat o guvernare funcţională, o guvernare pro-europeană şi a mai demolat ceva încrederea, nu doar economică, ci şi politică”, a adăugat ministrul.

Parlamentul a adoptat marţi moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan. S-au înregistrat 281 de voturi „pentru”, patru voturi împotrivă, iar trei voturi au fost anulate.