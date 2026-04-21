Ministrul Irineu Darău avertizează că această criză politică va avea consecințe economice grave: „Va mări costurile pentru oameni”

Irineu Darău a declarat, marți, că această criză politică, declanșată după ce PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan și i-a dat un ultimatum pentru a demisiona, era „absolut nenecesară” și putea fi evitată. Ministrul Economiei a spus că social-democrații nu au ținut cont că instabilitatea politică va avea consecințe economice „grave”, care ca duce la majorări de costuri pentru antreprenori și oameni simpli, dar și în general pentru țară, care se va împrumuta la dobânzi mai mari.

„Există crize care pot fi evitate, care sunt nenecesare, o criză politică în acest moment în România este absolut nenecesară. Responsabilitatea noastră, a celor care suntem la guvernare, este foarte mare. Faptul că unii aleg să ne împingă într-o criză suplimentară, care va mări costurile pentru antreprenori, pentru oamenii simpli, costurile de ţară pe ceea ce înseamnă împrumuturi, nu este o criză deloc necesară, nu este una neevitabilă”, a spus Irineu Darău, marți, la Cluj.

Ministrul USR al Economiei a făcut apel la „înțelepciune și responsabilitate în al 13-lea ceas”.

„Ar fi bine ca, în al 13-lea ceas, să se revină la o înţelepciune şi la o responsabilitate, pentru că suntem în doi ani neelectorali. Cui foloseşte acum un fel de luptă electoralistă care ne va compromite şansele să ne relansăm? Cu toţii ne dorim relansarea după această curăţire a bugetului”, a spus Irineu Darău.



Ministrul Economiei a adăugat că există pericolul ca, după nişte luni de criză politică locală, suprapusă peste criza internaţională a combustibililor, „să ne afecteze economia foarte grav”.



„Nu ştiu câţi din cei care iau astfel de decizii de a genera crize se gândesc la antreprenorul român care scoate cămaşa foarte greu de pe o zi pe alta. Ar trebui să se gândească mai des la asta, la cei care produc valoare în ţară şi ne plătesc şi salariile celor de la stat şi ţin tot bugetul ţării în spate”, a completat Irineu Darău.



Guvernul Bolojan se află pe muchie de cuțit, după ce PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan și i-a dat un ultimatum pentru a demisiona. Surse politice au declarat că miniștrii PSD urmează să își dea demisia în bloc mâine seară sau joi dimineață.

În paralel, premierul Ilie Bolojan pune la cale un plan pentru a rămâne la putere. Susținut total de PNL, chiar și de cei care până nu demult îl contestau, inclusiv la negocierile de la Palatul Cotroceni cu Nicușor Dan, Bolojan a anunțat că nu îşi dă demisia şi pregătește un guvern fără PSD.