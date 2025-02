Ciolacu, către AUR, SOS și POT: Sunteți niște ipocriți! Dacă mâine pică netul în România, se termină și cu suveranismul vostru

Publicat acum 7 minute

Premierul Marcel Ciolacu i-a acuzat pe semnatarii moțiunii că "nu au înțeles nimic" din lumea care se schimbă: "Zero idei, zero soluții, zero alternativă" și că vor "doar să dărâme", nu să construiască.

"Alimentați continuu furia și paranoia în timp ce ne vorbiți de un plan divin pentru România", le-a spus el parlamentarilor care au semnat moțiunea contra Guvernului.

"Bunăstarea nu se construiește prin telepatie, ci cu autostrăzi, școli și spitale. Iar România investește de ani de zile sute de miliarde în dezvoltare! Investițiile și banii europeni sunt singurul fir divin care dezvoltă România", le-a spus el.

"Dacă mâine pică netul în România, se termină și cu suveranismul vostru", le-a spus el parlamentarilor AUR, SOS și POT.

"Astăzi aș fi vrut să vorbim despre economie. Dar cum poți să vorbești serios cu cei care au ca element central în planul lor economic ”apa, hrana și energia”?! Și care spun că industria calului înseamnă progres economic. Am muncit din greu în acești ani să facem sute de kilometri de autostradă, pentru mașini, nu pentru cai! Nu aveți nicio viziune economică, niciun plan coerent, asta e clar!", le-a mai spus premierul semnatarilor moțiunii.

În timpul discursului lui, parlamentarii AUR huiduie și sparg baloanele pe care le-au adus.