Nicolae Ciucă, despre susținerea Elenei Lasconi la prezidențiale: „Să ne aşezăm şi vedem unde duc discuţiile”

Nicolae Ciucă. Elena Lasconi. Sursa foto: Agerpres

Să ne așezăm și vedem unde duc discuțiile, este mesajul lui Nicolae Ciucă pentru liderii USR. El afirmă că declarația Elenei Lasconi „nu este nimic altceva, din perspectiva mea, decât o invitație la dialog”.

„Eu am avut o atitudine cât se poate de normal şi decentă şi voi avea şi de aici înainte. Am sunat-o pe doamna Lasconi imediat după ce a câştigat funcţia de preşedinte al USR, am felicitat-o şi ceea ce îmi spuneţi acum nu este nimic altceva, din perspectiva mea, decât o invitaţie la dialog. Ca atare, voi discuta şi voi avea un dialog cu toată lumea”, a spus Nicolae Ciucă, despre declaraţiile liderului USR Elena Lasconi privind o susţinere la alegerile prezidenţiale.

Întrebat despre scenariul susţinerii Elenei Lasconi la alegerile prezidenţiale de către PNL, Ciucă a spus: „Să ne aşezăm şi vedem unde duc discuţiile”.

Preşedintele USR, Elena Lasconi, a declarat luni, despre susţinerea sa la prezidenţiale de către PNL, că pe Nicolae Ciucă nu mai poţi să îl dezlipeşti din poză de Marcel Ciolacu. Ea a menţionat că a făcut apelul către toate partidele de centru şi centru-dreapta pentru că în momentul de faţă singura opţiune liberală din România este USR-ul, în opinia sa.

Lasconi: Liberalii să mă susțină pe mine, că pe Ciucă nu poți să îl dezlipești din poză de Ciolacu

„Am făcut apel și fac încă odată apel către partidele care se consideră de dreapta și și centru dreapta pentru că în momentul de față eu spun că singura opțiune liberală din România este USR-ul. Să mă susțină pe mine, pentru că, pe domnul Ciucă nu mai poți să îl dezlipești din poză de domnul Ciolacu.

Au pierdut foarte mult din încrederea electoratului, au greșit de două ori prin coaliția cu PSD și eu cred că este o greșeală și electoratul de dreapta, liberal, este dezamăgit”, spunea Elena Lasconi.

Elena Lasconi afirmă că eșicherul de dreapta trebuie reconsolidat.

„Noi, pentru a avea democrație în țara asta, avem nevoie și de socialiști și de liberali, și noi trebuie să consolidăm tot ce înseamnă dreapta”, încheie Lasconi.