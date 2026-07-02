Nicuşor Dan condamnă atacul lansat de Rusia asupra Kievului, soldat cu cel puţin 13 morţi. "Rusia a demonstrat că nu dorește pacea"

1 minut de citit Publicat la 14:54 02 Iul 2026 Modificat la 14:54 02 Iul 2026

Nicușor Dan. Foto: INQUAM Photos/Ovidiu Dumitru Matiu

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis, joi, pe X, un mesaj în care condamnă atacul masiv lansat de Rusia asupra Kievului, în noaptea de miercuri spre, în care au murit cel puţin 13 oameni, printre care şi doi copii. "Rusia a demonstrat încă o dată că nu dorește pacea și că nu adoptă o conduită rezonabilă pentru a avansa către o situație de securitate cuprinzătoare", a afirmat liderul de la Cotroceni.

Cel puțin 13 oameni, inclusiv copii, au fost uciși într-o serie de atacuri asupra Kievului, în noaptea de miercuri spre joi, la câteva ore după ce președintele Volodimir Zelenski avertizase că datele serviciilor de informații indicau pregătirea de către Rusia a unui atac „masiv”.

Şi hotelul din Kiev în care erau cazați angajații Parlamentului European a fost lovit, azi-noapte, în atacul masiv lansat de Rusia împotriva Ucrainei.

"România condamnă cu fermitate recentul atac nesăbuit și iresponsabil al Rusiei asupra Kievului, care a provocat un număr mare de victime nevinovate și a dus la rănirea unor cetățeni.

Transmitem condoleanțe și întreaga noastră compasiune poporului ucrainean și tuturor familiilor afectate. De asemenea, le dorim însănătoșire grabnică celor răniți.

Rusia a demonstrat încă o dată că nu dorește pacea și că nu adoptă o conduită rezonabilă pentru a avansa către o situație de securitate cuprinzătoare.

România va sprijini Ucraina atât timp cât va fi necesar pentru ca aceasta să-și apere libertatea", a postat Nicuşor Dan pe X.

Autoritățile de la Kiev au spus că Rusia a lansat rachete balistice și drone asupra capitalei ucrainene, fiind semnalate distrugeri în peste 30 de zone ale orașului.