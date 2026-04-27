Nicușor Dan le răspunde celor care sunt supărați pe el. "Domnul Bolojan e foarte serios, nu am spus niciodată altceva"

1 minut de citit Publicat la 10:28 27 Apr 2026 Modificat la 11:55 27 Apr 2026

Preşedintele României, Nicuşor Dan. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan vine cu clarificări, după ce a fost acuzat în spațiul public că invocă atributul de mediator pentru a nu-l susține pe premierul Ilie Bolojan.

Într-o intervenție telefonică la Digi FM, Dan a fost întrebat ce mesaj le transmite celor supărați pentru faptul că președintele nu l-a susținut pe actualul șef de guvern în criza politică declanșată de PSD.

"Ce le spuneți celor care v-au votat și sunt supărați?", a fost el chestionat de moderatoarea emisiunii.

"Înțeleg și argumentele lor, dar eu consider că fac ceea ce trebuie în situația dată", a spus Dan.

"Ce face bine și ce nu face atât de bine premierul Bolojan?", a continuat moderatoarea.

"Domnul Bolojan este o persoană foarte serioasă, nu am spus niciodată altceva. Pe de altă parte, în momentul acesta este o fractură politică între cele două părți ale unei coaliții care mi-aș fi dorit să funcționeze foarte mult.

Inclusiv pe activitate (activitatea premierului, n.r.) dacă m-as pronunța pe activitate, ar însemna să mă pronunț de o parte sau alta. Altfel, bineînțeles, tot respectul pentru domnul Bolojan", a răspuns președintele.

Nicușor Dan: Nu ar fi fost constituțional să spun că îl susțin pe Ilie Bolojan

"Ce le spuneți celor care afirmă că sunteți PSD-ist?", a fost o altă întrebare.

"Depinde de unde te uiți. PSD spune că nu", a replicat Nicușor Dan.

"De ce nu ați spus că îl susțineți pe Ilie Bolojan?", a insistat moderatoarea.

"Nu ar fi fost constituțional", a subliniat președintele.

"Îl mai susțineți pe Ilie Bolojan?", a fost următoarea întrebare pe acest subiect.

"Cum să vă răspund? De luni de zile discutăm cu toții și am constatat ca tensiunea este tot mai mare. Este o poziție ireconciliabilă între două părți.

Ședința (de consultări, n.r.) are loc în mod civilizat.

Le spun românilor să aibă încredere, că o să trecem (peste perioada de criză politică, n.r.).

Nicușor Dan: Nu beau cafea din copilărie, am somnul mai agitat

Dan a fost rugat să descrie cum decurge o zi din activitatea sa.

Președintele a exemplificat chiar cu ziua de luni, 27 aprilie, când are loc o nouă sesiune de consultări la Cotroceni, în urma crizei politice.

"Am dus băiețelul la grădiniță. De vreo două luni duc eu băiatul și Mirabela (Mirabela Grădinaru, partenera președintelui, n.r.) duce fetița. Am deschis calculatorul...

Mâine plec la summitul Inițiativei celor Trei Mări (...)

Nu beau cafea din copilărie, am somnul mai agitat. La ora 10 vin liderii de partide politice (la Cotroceni, pentru consultări)", a detaliat el.