Nicușor Dan a fost întrebat, în Cipru, de liderii europeni despre criza politică din România: „Nu într-o cheie tragică, dramatică”

Nicușor Dan se află în Cipru la summit-ul de criză al liderilor europeni. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, pentru Antena 3 CNN, că a fost întrebat de liderii europeni prezenți la summit-ul Consiliului European din Cipru despre criza politică din România. Șeful statului a spus însă că tonul conversației nu a fost unul „tragic” sau „dramatic” și cât timp țara noastră păstrează direcția pro-europeană, nu există probleme.

Nicușor Dan, care se află în Cipru la summit-ul de criză al liderilor europeni privind războiul din Iran și bugetul multianual al UE

„Sigur că am fost întrebat, dar nu într-o cheie tragică, dramatică, ci pur și simplu despre situația de fapt”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă există îngrijorări în rândul liderilor europeni cu privire la stabilitatea politică din țara noastră, șeful statului a răspuns: „Nu. Atât timp, cât ținem direcția pro-europeană, nu e nicio problemă.”

România a intrat într-o criză politică majoră de luni, 20 aprilie, când PSD a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan și i-au dat un ultimatum ca să demisioneze. Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile, joi, la Palatul Victoria, iar PSD a transmis că acest lucru înseamnă că Guvernul Bolojan nu mai are legitimitate.

Însă, Ilie Bolojan a anunțat că nu demisionează, liberalii au făcut scut în jurul său, și premierul a primit mandat să negocieze un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și minorități cu el în funcția de premier. De asemenea, după demisiile miniștrilor PSD, prim-ministrul le-a mulțumit pentru munca depusă în ultimele 10 luni și a trimis propunerile pentru înlocuitorii lor președintelui Nicușor Dan.

O primă rundă de negocieri cu președintele Nicușor Dan a avut loc săptămâna aceasta la Palatul Cotroceni, doar cu partidele care au făcut parte din negocieri. La finalul discuțiilor, președintele a declarat: „Eu sunt mediatorul. Nu vreau să mă pronunț despre acțiunile fiecăruia dintre partide. Orice aș spune ar fi părtinitor pentru unul sau altul. Ce am perceput eu, tonul discuțiilor s-a mai calmat puțin”.

N-a existat însă o concluzie sau un consens ca aceste partide să continue să guverneze împreună, așa cum și-ar dori președintele. Potrivit surselor Antena 3 CNN, șeful statului îi va chema pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR și săptămâna viitoare la discuții.