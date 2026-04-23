Începe summitul de criză al UE. Liderii europeni se reunesc simbolic în Cipru, țara care a fost ținta atacurilor iraniene

Reuniunea liderilor europeni vine într-un moment de cotitură – Viktor Orban tocmai ce a fost dat jos de la putere prin alegeri, după 16 ani în care s-a profilat ca cel mai mare dușman al proiectului european și ca un aliat de nădejde al lui Vladimir Putin.

Viitorul fost prim-ministru ar fi putut să participe la această reuniune, însă a ales să nu o facă.

Când liderii europeni se vor reuni din nou în iunie, câteva fețe noi vor fi prezente, pe lângă viitorul premier ungar, Peter Magyar.

În Slovenia, populistul Janez Jansa pare că va reveni și el la putere, iar Bulgaria ar putea fi reprezentată de fostul său președinte, posibil viitor prim-ministru, Rumen Radev. Radev este și el un susținător al regimului de la Kremlin.

Totuși, patru diplomați și oficiali au spus că e încă prea devreme să se concluzioneze că vreunul dintre ei va deveni un „nou Orban”.