Începe summitul de criză al UE. Liderii europeni se reunesc simbolic în Cipru, țara care a fost ținta atacurilor iraniene

Calendarul reuniunii din CipruPublicat acum 7 ore si 47 minute
Căderea lui OrbanPublicat acum 8 ore si 58 minute
Reuniunea liderilor europeni vine într-un moment de cotitură – Viktor Orban tocmai ce a fost dat jos de la putere prin alegeri, după 16 ani în care s-a profilat ca cel mai mare dușman al proiectului european și ca un aliat de nădejde al lui Vladimir Putin.
Viitorul fost prim-ministru ar fi putut să participe la această reuniune, însă a ales să nu o facă.
Când liderii europeni se vor reuni din nou în iunie, câteva fețe noi vor fi prezente, pe lângă viitorul premier ungar, Peter Magyar.
În Slovenia, populistul Janez Jansa pare că va reveni și el la putere, iar Bulgaria ar putea fi reprezentată de fostul său președinte, posibil viitor prim-ministru, Rumen Radev. Radev este și el un susținător al regimului de la Kremlin.
Totuși, patru diplomați și oficiali au spus că e încă prea devreme să se concluzioneze că vreunul dintre ei va deveni un „nou Orban”.
Toți pentru unul și unul pentru toțiPublicat acum 9 ore si 2 minute
Războiul din Iran a pus presiune inclusiv pe capacitatea de planificare pe timp de criză a europenilor. Ciprul este una dintre țările care au cerut ca blocul să clarifice cum ar funcția clauza de asistență mutuală în cazul în care unul dintre membrii săi este amenințat.
Conform articolului 42,7 al tratelor europene, „odată ce este activat de un membru UE atacat, celelalte state-membre trebuie să ofere ajutor” – o măsură de tip toți pentru unul, unul pentru toți care, cel puțin pe hârtie, merge mai departe decât NATO.
În practică, însă, este foarte neclar în ce ar consta ajutorul.
„Ne așteptăm să avem un răspuns concret la aceste întrebări. Este evident că actuala situație geopolitică face ca această prevedere să fie importantă”, spune un oficial european anonim.
Șefa diplomației europene, Kaja Kalls, va prezenta ce s-a lucrat pe tema mecanismului de apărarea mutuală.
Mecanismul e important mai ale pentru Cipru, care nu e stat NATO. În martie, un atac cu drone a lovit baza RAF din Akrotiri – prima dată când o bază britanică din Cipru a fost atacată în ultimii 40 de ani.
De asemenea, provocările de securitate asociate cu aducerea celor 27 de lideri și oficialilor lor de rang înalt în Cipru au fost formidabile.
„E foarte dificil, Ciprul nu este într-o situație de invidiat, dar faptul că această întâlnire are loc este important din punct de vedere simbolic”.
Dacă lucrurile merg bine, oficialii ciprioți speră că-i vor putea convinge pe turiști să revină pe insulă.
Drumul lung spre un nou buget UEPublicat acum 9 ore si 8 minute
Situația geopolitică a piratat din nou agenda summitului UE, pentru că întâlnirea din Cipru ar fi trebuit să se concentreze aproape exclusiv pe probleme economice – mai ales pe bugetul de aproape două trilioane al Uniunii Europene.
Costa îi impulsionează pe liderii UE să accelereze discuțiile pe tema noului cadru financiar. Două ore vor fi dedicate acestei teme, vineri. Scopul său este să obțină un acord final pe tema bugetului de șapte ani al UE și speră că aceasă înțelegere va fi obținută până la sfârșitul anului.
Există temeri că Franța va fi condusă de un guvern de extremă dreapta de la anul și că obținerea unei astfel de înțelegeri va fi foarte dificilă în 2027.
„Cu cât lucrurile se prelungesc, cu atât schimbările la buget vor fi mai îndrăznețe”, a declarat un oficial UE anonim.
Totuși, dacă liderii UE chiar se mobilizează să obțină un acord pe buget până la sfârșitul anului, ar fi vorba de o înțelegere foarte rapidă, având în vedere standardele UE. Orice reușită va depinde de cât de mult sunt dispuse guvernele europene să facă compromisuri.
Discuțiile pe tema bugetului sunt mereu extrem de dificile – țările ceva mai bogate din nordul Europei sunt reticente să plătească mai mult la bugetul blocului și sunt sceptice cu privire la puterile Comisiei Europene de a taxa.
De cealaltă parte, țările din sudul și estul Europei preferă un buget european mai robust și se opun tăierilor la subvențiile agricole și la finanțarea regională. În general, aceste două sectoare sunt cele mai mari când vine vorba de bugetul blocului.
Ceea ce complică și mai mult lucrurile este că UE trebuie să înceapă să ramburseze împrumuturi de 25 de miliarde de euro pe an, folosite pentru recuperarea post-Covid, iar presiunile sunt tot mai mari ca bugetul să fie „lipit” de situația geopolitică.
Kata Tutto, președinta comitetului regiunilor a declarat pentru Politico că „și-ar putea imagina” că unele țări vor cere un buget mai mic, dar insistă că o astfel de ipoteză este imposibilă în contextul în care impactul războiului din Iran este de aproximativ un procent din PIB-ul blocului.
Marea problemă a energieiPublicat acum 9 ore si 18 minute
Dacă e un lucru despre care liderii europeni se pot pune toți de acord este că e nevoie să se facă lucruri pentru ca facturile la energie să scadă, mai ales în condițiile unei crize prelungite generată de închiderea Strâmtorii Ormuz.
Miercuri, Comisia Europeană a prezentat o serie de măsuri menite să-i protejeze pe consumatori, inclusiv schimbări la schema ajutoarelor de stat.
Astfel, se dorește accelerarea acțiunilor în domeniul electrificării, rețelelor electrice și taxării la energie – prin mobilizarea investițiilor private și eliberarea de fonduri la nivel european.
Va fi prima șansă pe care liderii europeni o au să discute direct unul cu celălalt pe această temă foarte dificilă.
Toți ochii pe IranPublicat acum 9 ore si 31 minute
În condițiile în care războiul pornit de America lui Trump în Orientul Mijlociu a intrat deja în a opta săptămână, liderii europeni vor discuta despre ce posibilitatea păcii și despre cum vor trece peste consecințeleb economice ale închiderii Strâmtorii Ormuz.
„În primul rând, trebuie să discutăm această situație în evoluție rapidă. Asta include contribuția Europei la dezescaladare și la obținerea păcii în regiune, inclusiv când vine vorba de libertatea de navigație”, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa.
Totuși, guvernele europene rămân dezbinate când vine vorba de cum ar trebui să acționeze pe tema războiului lui Trump. Franța și Germania, de exemplu, nu s-au putut pune de acord pe tema implicării în protejarea armată a rutelor comerciale.
La începutul lunii, președintele Franței, Emmmanuel Macron, a găzduit discuții cu liderii țărilor „non-beligerante” pentru a planifica o „misiune strict defensivă” de securizare a Strâmtorii Ormuz, dar asta doar după ce luptele se opresc. Discuțiile nu au inclus și administrația Trump.
Totuși, cancelarul Germaniei a spus că deși țara sa este „fundamental pregătită” să ajute la securizarea rutelor comercial pe baza unor condiții stricte, el ar vrea să discute și participarea Statelor Unite la inițiativă.
Începe summitul de criză al Uniunii Europene. Cei 27 de șefi de state și guvern se reunesc în CipruPublicat acum 9 ore si 37 minute
Nu se întâmplă des ca șefii de state și de guverne europene să se reunească în Consiliu European într-un oraș faimos pentru petreceri și distracție, însă asta se va întâmpla joi când liderii europeni vor merge la un dineu în Ayia Napa, înainte de reuniunea formală a summitului, scrie Politico.
Este pentru prima oară când liderii europeni se reunesc oficial de la căderea lui Viktor Orban în alegerile din 12 aprilie. După cina de la Ayia Napa, vor începe discuțiile cu ușile închise, vineri, pe teme dificile precum războiul din Iran și bugetul UE.
Ulterior, se vor purta discuții cu Egiptul, Iordania, Libanul, Siria și țările din Golf pe tema securității regionale.