Prim-ministrul Estoniei spune că soldații ruși ar trebui să primească „interdicție pe viață” pentru spațiul Schengen

Publicat la 13:06 24 Apr 2026 Modificat la 13:06 24 Apr 2026

Cei mai mulți soldați ruși sunt „infractori” și ar trebui ținuți definitiv în afara spațiului Schengen, a declarat, pentru Euronews, premierul Estoniei, Kristen Michal. „Vreți acești oameni lângă casa voastră? Nu, nu vreți”.

Soldaților ruși care au participat la invazia pe scară largă a Ucrainei ar trebui să li se interzică pe viață accesul în spațiul Schengen, fără controale la frontieră, a declarat Kristen Michal în timp ce încearcă să transforme această propunere într-o politică la nivelul întregii Uniuni Europene.

Guvernul eston susține că mobilizarea extinsă a Kremlinului — menită să susțină războiul împotriva Ucrainei și să compenseze pierderile de pe front — crește probabilitatea ca, chiar și după încheierea ostilităților, foști combatanți să reprezinte un risc pentru UE.

„Ce vor face acești oameni? Cei mai mulți dintre ei sunt infractori, dar în Rusia trebuie tratați ca eroi”, a spus Michal în interviul acordat emisiunii Europe Today, de pe marginea unei reuniuni UE din Cipru.

„Vor fi organizați în Wagner II, Wagner III, armate private și vor opera în Europa, Asia, Africa, pe toate continentele”, a adăugat el.

„Încă o dată, îi întreb pe toți: vreți acești oameni lângă casa voastră? Nu, nu vreți. De aceea trebuie să le interzicem pe viață accesul în Schengen”.

Estonia a început să promoveze această interdicție Schengen la începutul acestui an și a strâns treptat sprijinul altor state membre, până când Consiliul European a inclus proiectul în concluziile sale oficiale la summitul din martie.

Liderii au însărcinat Comisia Europeană să ofere „o evaluare privind posibile modalități de abordare a acestei probleme, fără a aduce atingere competențelor statelor membre în acest domeniu”.

Fiecare stat membru al UE decide cine primește viză de intrare și în ce condiții. Comisia stabilește reguli comune pentru a asigura coerența, deoarece, odată emisă viza, beneficiarul are dreptul să circule liber în întreg spațiul Schengen.

Având în vedere numărul foarte mare de foști și actuali soldați ruși, responsabilitatea trebuie împărțită între toate statele membre, a spus Michal.

„Estonia a interzis deja accesul pentru aproximativ 1.300 de combatanți ruși”, a declarat acesta.

„Putem face mai mult, putem face de zece ori mai mult, dar nu putem gestiona singuri un milion (de soldați). Avem nevoie de ajutorul tuturor”.

Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, care coordonează aceste eforturi, a declarat că propunerea privind interdicția Schengen va fi pregătită până la summitul liderilor din iunie.