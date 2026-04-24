Surse: Nicușor Dan îi va chema din nou la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, UDMR și USR

Surse: Nicușor Dan îi va chema din nou la Cotroceni pe liderii Coaliției, săptămâna viitoare. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan îi va chema din nou la discuții, săptămîna viitoare, la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, UDMR și USR, pentru o nouă încercare de a dezescalada criza politică, au declarat surse politice.

Întâlnirea ar urma să aibă loc la Palatul Cotroceni, înainte ca Președintele să plece într-o nouă deplasare externă, programată pe 27 aprilie.

Demersul vine în contextul în care, până acum, nu a existat nicio acțiune concretă care să ducă la detensionarea crizei politice. De luni, când social-democrații i-au retras sprijinul politic lui Bolojan, partidele au rămas pe poziții ferme, fără ca vreuna dintre tabere să facă un pas înapoi.

Potrivit informațiilor existente, întâlnirea de la Cotroceni ar avea ca scop readucerea liderilor partidelor politice pro-europene la masa dialogului, în încercarea de a găsi o soluție pentru depășirea blocajului politic.

În acest moment, Nicușor Dan nu are posibilitatea constituțională de a interveni direct în conflictul dintre partide. Totuși, președintele încearcă să joace rolul de mediator și să creeze cadrul unei discuții care să ducă la dezescaladarea tensiunilor.

Demisiile miniştrilor PSD şi propunerile pentru interimate au fost trimise şi înregistrate la Administraţia Prezidenţială joi seara, conform surselor Antena 3 CNN. Miniştrii PSD şi-au depus demisiile în cursul zilei joi, la Palatul Victoria. Ulterior, PSD a transmis într-un comunicat de presă că „până la formarea unui nou guvern, PSD va asigura sprijinul parlamentar pentru adoptarea actelor normative necesare în derularea proiectelor cu finanțare europeană.”

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, în Cipru, înaintea Summitului Consiliului European, după ce miniștrii PSD s-au retras oficial din Guvern că „tonul discuțiilor s-a mai calmat", precizând că vrea să își mențină statutul de mediator în actuala criză politică.

Prima rundă de consultări cu liderii PSD, PNL, UDMR, USR și minorități naționale a avut loc miercuri. La finalul consultărilor, Nicușor Dan a spus că nu exclude un guvern minoritar și că că „dezescaladarea” este necesară „pentru a avea un dialog în viitor”.

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat la finalul consultărilor de la Cotroceni că partidul este deschis să susțină inclusiv un guvern minoritar.

Întrebat de unde va face rost de 52 de voturi în parlament pentru susținerea guvernului Bolojan, Dominic Fritz a spu: „Nu pot să vă răspund azi la această întrebare, așteptăm să se producă ruperea, vor urma discuții cu parlamentarii neafiliați, partide mai mici”. Dominic Fritz a mai spus că USR exclude negocieri formale cu AUR.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat după consultări că există varianta unui guvern minoritar PNL - USR - UDMR - minorităţi, susţinut de parlamentari în mod individual.