Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după demisia miniștrilor PSD: Tonul discuțiilor s-a mai calmat puțin

1 minut de citit Publicat la 19:21 23 Apr 2026 Modificat la 19:52 23 Apr 2026

Premierului llie Bolojan i s-a reproșat că a luat decizii care au dus la deteriorarea relațiilor cu președintele Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, în Cipru, înaintea Summitului Consiliului European, după ce miniștrii PSD s-au retras oficial din Guvern că "tonul discuțiilor s-a mai calmat", precizând că vrea să își mențină statutul de mediator în actuala criză politică. Nicușor Dan a spus că în mod oficial nu a primit demisiile miniștrilor PSD.

Întrebat dacă ar ajuta o moțiune de cenzură soluționarea actualei crize, șeful statului a spus: “Eu sunt mediatorul nu vreau să mă pronunț despre acțiunile fiecăruia dintre partide. Orice aș spune ar fi părtinitor pentru unul sau altul”.

“Ce am perceput eu, tonul discuțiilor s-a mai calmat puțin”, a ținut să precizeze Nicușor Dan.

Președintele n nu a vreut să răspundă nici atunci când a fost întrebat cum apreciază performanța lui Ilie Bolojan ca premier:

“Dacă v-aș da un răspuns m-aș plasa într-o parte sau alta și vreau să îmi păstrez statutul de mediator”.

Nicușor Dan a precizat că le va spune partenerilor europeni ceea ce le-a spus și cetățenilor români: „România păstrează direcția pro-europeană, pentru noi SAFE și PNRR sunt importante și pe astea există consens, instituțiile funcționează și într-un fel sau altul România va continua pe parcursul pe care s-a angajat”.

Președintele a adăugat că în privat le va spune mai multe decât spune în declarațiile publice.

Întrebat dacă va face noi consultări cu partidele sau dacă va avea altă intervenție în criza politică, Nicușor Dan a declarat: „O să vă anunț. Sigur se va întâmpla ceva cu participarea mea săptămâna viitoare”.

PSD și-a retras miniștrii din Guvernul Bolojan

Declarațiile președintelui Nicușor Dan von după ce premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că a luat act de demisiile miniștrilor PSD, cărora le mulțumește pentru colaborarea din ultimele 10 luni.

Prim-ministrul a spus că va trimite chiar astăzi președintelui Nicușor Dan propunerile pentru interimari și a anunțat lista celor care îi vor înlocui pe miniștrii PSD. Premierul va prelua și el un portofoliu, cel de la Energie.

Miniștrii PSD și-au depus, joi, demisiile, la Palatul Victoria. Într-un comunicat de presă, PSD precizează că demisiile „reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan”. PSD mai spune că „până la formarea unui nou guvern, PSD va asigura sprijinul parlamentar pentru adoptarea actelor normative necesare în derularea proiectelor cu finanțare europeană.”