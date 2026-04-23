Ilie Bolojan a anunțat cine ia locul miniștrilor PSD. Premierul preia Energia, Miruță merge la Transporturi

Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile, joi, 23 aprilie, la Palatul Victoria. Foto: Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că a luat act de demisiile miniștrilor PSD, cărora le mulțumește pentru colaborarea din ultimele 10 luni. Prim-ministrul a spus că va trimite chiar astăzi președintelui Nicușor Dan propunerile pentru interimari și a anunțat lista celor care îi vor înlocui pe miniștrii PSD. Premierul va prelua și el un portofoliu, cel de la Energie.

„Am luat act de demisiile miniștrilor susținuți de PSD, demisii care au fost înregistrate în jurul prânzului. Se cuvine să le mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în aceste 10 luni, pentru că toate lucrurile care au fost realizate, cele bune și poate și cele care nu au fost atât de reușite, sunt un rezultat de echipă, iar fiecare ministru, fiecare secretar de stat, fiecare director și fiecare coleg din ministere și-a adus contribuția la aceste rezultate”, a spus Bolojan.

Premierul a adăugat că va trimite preşedintelui României propunerile pentru a înlocui miniştrii care şi-au dat demisiile.

„Având în vedere că Guvernul trebuie să lucreze fără sincope, ca urmare a problemelor pe care le avem – absorbția fondurilor din PNRR, derularea normală a investițiilor, programul SAFE și toate celelalte probleme din această perioadă –, am avut o întâlnire cu vicepremierii, pe care am finalizat-o în urmă cu câteva minute, iar după această întâlnire vom trimite președintelui României propunerile pentru a înlocui miniștrii care și-au dat demisiile. Așa cum știți, miniștrii demisionari pot fi înlocuiți de miniștri din actualul cabinet.

Propunerile pe care le-am făcut urmăresc ca cei desemnați să aibă experiență, astfel încât să poată relua imediat activitatea, fără sincope, și ca toate proiectele aflate în curs să continue.

Drept urmare, până luni le-am cerut noilor miniștri să ia legătura cu cei care au demisionat, astfel încât, începând de astăzi, mâine, la final de săptămână, cel târziu luni, să preia toate problemele. Luni urmează să avem o întâlnire de lucru pentru a vedea unde sunt problemele și care sunt prioritățile, astfel încât activitatea să continue fără sincope”, a spus Bolojan, într-o declarație de presă la Palatul Victoria.

Cine sunt înlocuitorii miniștrilor PSD

Ilie Bolojan a anunțat înlocuitorii miniștrilor PSD. Interimatul la Ministerul Energiei va fi preluat chiar de premier.

Ministerul Energiei - premierul Ilie Bolojan;

Ministerul Justiției - Cătălin Predoiu;

Ministerul Transporturilor - Radu Miruță;

Ministerul Muncii - Dragoș Pîslaru;

Ministerul Sănătății - Cseke Attila;

Ministerul Agriculturii - Tanczos Barna;

Responsabilitățile vicepremierului Marian Neacșu vor fi preluat de Oana Gheorghiu, a mai anunțat prim-ministrul.

Aceste numiri propuse de Ilie Bolojan vor ajunge pe masa lui Nicușor Dan, care le poate refuza. Intră în vigoare abia după ce președintele semnează decretele de numire. Interimatele pot dura maxim 45 de zile.

Declarațiile premierului pot fi urmărite integral aici:

Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile, joi, la Palatul Victoria. Într-un comunicat de presă, PSD a anunţat că demisiile miniştrilor social-democraţi reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul prim-ministrului Ilie Bolojan, transmiţând că acest lucru înseamnă că acesta nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcţia de conducere a Guvernului României.