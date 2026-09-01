Nicușor Dan, mesaj pentru ambasadori: "Parteneriatul cu SUA e foarte important. Sprijinim integrarea în UE a R. Moldova și a Ucrainei"

2 minute de citit Publicat la 09:46 01 Sep 2026 Modificat la 09:47 01 Sep 2026

Șeful statului a precizat că politica externă a României are trei obiective principale, respectiv consolidarea securității, sprijinirea comunităților românești din afara granițelor și dezvoltarea diplomației economice. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Palatul Cotroceni, în cadrul alocuțiunii susținute pentru corpul diplomatic cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române (RADR), că România are un rol important în consolidarea securității transatlantice, a Flancului estic și a regiunii Mării Negre. Șeful statului a precizat că politica externă a României are trei obiective principale, respectiv consolidarea securității, sprijinirea comunităților românești din afara granițelor și dezvoltarea diplomației economice. "Pe unele am progresat mai mult, pe altele mai puțin. Anul acesta va fi mai bun", a afirmat Nicușor Dan.

"Am încercat să consolidăm rolul nostru în formatele de securitate din care facem parte. România este un contributor la securitatea regiunii în care ne găsim", a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a subliniat și rolul României în noul format al Flancului estic al Uniunii Europene. "Suntem parte din acest nou format al Flancului estic în UE. Suntem activi, așa cum ne dorim să fie și relația partenerilor înspre no", a afirmat președintele.

În ceea ce privește relația cu Statele Unite, Nicușor Dan a spus că parteneriatul strategic rămâne "foarte important" pentru România și a subliniat necesitatea unei prezențe economice americane mai consistente în țara noastră.

"Parteneriatul cu SUA este foarte important pentru România. Aici am progresat și ne dorim o prezență economică mai importantă a companiilor americane în România", a declarat președintele.

Șeful statului a mai spus că România se concentrează pe dezvoltarea unor parteneriate bilaterale care includ și o componentă de apărare.

Președintele a atras atenția și asupra amenințărilor hibride, despre care a spus că trebuie să rămână în atenția autorităților române.

"În relația cu UE urmează un an important. Sperăm să avem un buget european până la finalul acestui an.

Susținem Coaliția de Voință. Ne dorim o încetare cât mai rapidă a războiului din Ucraina. Sprijinim formele de presiune, în special economică, asupra Rusiei. Sprijinim procesul de integrare: Moldova, Ucraina. Relația cu Republica Moldova rămâne una extrem de importantă pentru politica noastră externă. Am progresat în proiecte comune de sprijin", a afirmat președintele.

Șeful statului a vorbit și despre importanța strategică a Mării Negre pentru România și Europa, dar și despre perspectivele dezvoltării relațiilor economice cu Asia.

"Marea Neagră este importantă pentru securitatea României, a Europei și, în perspectivă, pentru relația economică cu Asia, în general", a declarat președintele.

Nicușor Dan a menționat și proiectul Neptun Deep, afirmând că exploatarea gazelor naturale din perimetrul offshore va începe anul viitor.

În ceea ce privește alte formate internaționale, președintele a evidențiat importanța aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). "Extrem de importantă este aderarea la OCDE, unde, grație efortului multor oameni, am îndeplinit toate cele 25 de condiții tehnice și așteptăm curând decizia politică pentru integrare", a declarat Nicușor Dan.

Un alt obiectiv al politicii externe menționat de președinte îl reprezintă sprijinirea comunităților românești din afara țării.

"În ceea ce privește relația cu comunitățile românești: un progres pe relația cu Ucraina. Acele îngrijorări la școala în limba română sper că s-au risipit în bună măsură", a afirmat președintele.

El a subliniat, totodată, importanța prezenței reprezentanților diplomatici români în mijlocul comunităților din străinătate.

"Sper ca peste un an când ne vom revedea aici să putem spune multe lucruri bune despre ce am făcut cu toții", a conchis Președintele.