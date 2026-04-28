Nicuşor Dan participă azi la Summitul Iniţiativei celor Trei Mări, în Croația

1 minut de citit Publicat la 07:34 28 Apr 2026 Modificat la 07:34 28 Apr 2026

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Administrația Prezidențială

Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi şi miercuri, la Summitul Iniţiativei celor Trei Mări (I3M), care are loc la Dubrovnik, în Croaţia.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, reuniunea este programată să înceapă marţi, la ora 15:30 (ora României).

Iniţiativa celor Trei Mări este o platformă politică flexibilă şi informală, la nivel prezidenţial, care reuneşte cele 12 state membre ale UE aflate între mările Adriatică, Baltică şi Neagră (Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia).

Iniţiativa are ca obiectiv creşterea convergenţei şi a coeziunii, în paralel cu reducerea decalajului de dezvoltare economică între diferite zone şi state membre ale Uniunii Europene prin creşterea interconectivităţii în regiune, în domeniile energiei, transporturilor şi celui digital.

Principiile de bază ale Iniţiativei celor Trei Mări sunt promovarea dezvoltării economice, creşterea coeziunii la nivel european şi consolidarea legăturilor transatlantice.

Marţi seara, la ora 21:00, preşedintele Nicuşor Dan va participa la cina de lucru oferită de prim-ministrul Republicii Croaţia, Andrej Plenkovic, la Muzeul de Artă Modernă din Dubrovnik.

În cea de a doua zi a reuniunii, şeful statului român va fi prezent la sesiunea specială a Forumului de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări.

Anul trecut, Summitul Iniţiativei celor Trei Mări s-a desfăşurat pe 29 aprilie, la Varşovia. Summitul din Polonia a marcat 10 ani de la implementarea acestei iniţiative, iar discuţiile s-au axat atât pe subiecte de interconectivitate regională în transport şi energie, cât şi pe problemele curente de securitate.

Summitul celor Trei Mări a fost organizat şi găzduit de România de două ori - pe 17 şi 18 septembrie 2018 şi în 6 septembrie 2023.

Până în prezent, au avut loc summituri ale Iniţiativei celor trei Mări: la Dubrovnik în 2016; la Varşovia în 2017; la Bucureşti în 2018; la Ljubljana în 2019; la Tallinn în 2020, în format online; la Sofia în 2021; la Riga în 2022; la Bucureşti în 2023; la Vilnius în 2024 şi la Varşovia în 2025.