Care sunt țările europene cu serviciul militar obligatoriu și unde este voluntar

2 minute de citit Publicat la 07:00 28 Apr 2026 Modificat la 07:35 28 Apr 2026

Țări din întreaga Europă reintroduc serviciul militar obligatoriu pe fondul scăderii efectivelor militare și al intensificării tensiunilor geopolitice la nivel mondial.

În contextul războiului din Ucraina și al criticilor lui Trump la adresa aliaților NATO, mai multe state europene au început să își consolideze capacitățile de securitate și apărare.

Unul dintre elementele-cheie ale apărării unei țări este armata, susținută tot mai mult în Europa de rezerviști prin recrutare. În prezent, măsurile privind serviciul militar obligatoriu variază considerabil în cadrul UE.

Cel puțin 10 state membre au recrutarea în vigoare, inclusiv Austria, Cipru, Danemarca și Estonia, potrivit Euronews.

Dintre aceste țări, Austria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Grecia, Letonia și Lituania o impun doar pentru bărbați, în timp ce Danemarca și Suedia o fac obligatorie atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

Serviciul militar în aceste țări poate dura până la 15 luni, Croația solicitând cea mai scurtă perioadă de serviciu, de două luni.

Pe de altă parte, celelalte țări din UE oferă serviciu militar voluntar, însă modul de aplicare diferă.

De exemplu, bărbații germani de 18 ani care locuiesc în Germania trebuie să se înregistreze și sunt obligați să completeze un chestionar în care își pot exprima interesul de a se înrola complet.

Care sunt cele mai recente schimbări în Europa

Aproximativ 800 de croați s-au prezentat pentru serviciul militar obligatoriu la începutul lunii martie din acest an.

Parlamentul Croației a votat reintroducerea serviciului militar obligatoriu în octombrie anul trecut, după ce acesta fusese suspendat în 2008, când țara a trecut la un sistem bazat pe voluntariat.

Programul oferă beneficii precum o indemnizație lunară de 1.100 de euro, vechime în muncă (ceea ce înseamnă că perioada de serviciu este luată în calcul ca experiență profesională) și acces preferențial la locuri de muncă în sectorul public.

În Germania, de la începutul anului 2026, bărbații germani cu vârste între 17 și 45 de ani trebuie să solicite aprobarea pentru șederi în străinătate mai lungi de trei luni, chiar dacă aprobarea este, în principiu, considerată o formalitate.

Această cerință face parte din Legea de modernizare a serviciului militar, care extinde o restricție aplicată anterior doar în situații de tensiune sau de apărare și pe timp de pace.

Recrutare și retenție

Numărul personalului militar a scăzut în medie cu 16% între 2010 și 2020, potrivit celor mai recente date ale Organizației Europene a Asociațiilor și Sindicatelor Militare (EUROMIL).

Belgia și Germania au înregistrat cele mai mari scăderi, de 26,5% și, respectiv, 25%.

Pe de altă parte, Ungaria și Suedia au înregistrat cele mai mari creșteri, ambele de 25%.

Salariile mici, dezechilibrul între viața profesională și cea personală și mediul de lucru negativ se numără printre principalele motive care afectează rata de retenție în forțele armate ale fiecărei țări, potrivit EUROMIL.

Pentru femeile din armată, există obstacole suplimentare.

Deși femeile din armată sunt mai puțin susceptibile de a fi asociate cu probleme legate de droguri sau de a avea cazier judiciar decât bărbați, acestea se confruntă cu probleme care variază de la agresiuni și hărțuire sexuală până la lipsa unor uniforme adaptate pentru femei.