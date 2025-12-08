Nicușor Dan, pentru Le Monde: Instituțiile nu pot detecta automat fake news, dar vor putea în 6 luni

Foto: Inquam Photos/George Călin

România rămâne vulnerabilă în fața campaniilor de manipulare și dezinformare, inclusiv a celor care vizează prezența trupelor franceze pe teritoriul țării, spune președintele Nicușor Dan, într-un interviu pentru Le Monde. El a mai precizat că țara noastră va avea capacitatea de a lupta împotriva fenomenului fake news în următoarele șase luni.

Declarațiile sale vin într-un context în care informațiile false circulă cu viteză pe rețelele sociale, iar instituțiile statului nu au, în acest moment, infrastructura tehnică necesară pentru a reacționa rapid.

Întrebat despre ofensiva dezinformării care țintește trupele franceze dislocate în România, Nicușor Dan a precizat că statul nu dispune de instrumente eficiente pentru a contracara astfel de campanii.

„Nu avem o politică reală de apărare împotriva acestor campanii de dezinformare și manipulare. De exemplu, recent a circulat o informație falsă care afirma că aș fi semnat ordinul de a încorpora 200.000 de persoane în armată. Însă instituțiile noastre nu sunt în prezent capabile să detecteze automat o informație falsă răspândită pe mai multe site-uri și care ar ajunge, de exemplu, la 500.000 de persoane, și să răspundă corespunzător”, a spus Nicușor Dan.

El afirmă că lucrurile se vor schimba în următoarele luni, când statul ar urma să dispună de capabilități automate de detectare și reacție la astfel de narative false.

„Cred că vom reuși să facem acest lucru în următoarele șase luni”, mai precizează Nicușor Dan.

Totuși, președintele subliniază că problema este una mai profundă, în sensul că vulnerabilitatea României la dezinformare nu vine doar din lipsa de echipamente și proceduri, ci și din încrederea scăzută pe care oamenii o au în instituțiile statului.

„Dar există o nemulțumire foarte puternică față de instituții în România, oamenii sunt frustrați de corupție, ceea ce îi face mai receptivi la acest tip de dezinformare”, explică Nicușor Dan.