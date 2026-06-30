Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere. Donațiile din campanie ocupă zeci de pagini. Cât a primit din indemnizația de președinte

1 minut de citit Publicat la 21:20 30 Iun 2026 Modificat la 21:28 30 Iun 2026

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Hepta

Nicușor Dan și-a publicat, marți, declarația de avere, care include valoarea indemnizațiilor primite ca președinte și primar general și donațiile din campania electorală.

Este un document de 33 de pagini din care reiese că șeful statului are în conturile curente aproximativ 1,3 milioane lei și 167,28 euro.

Suma în lei reprezintă în principal bani rămași din campania electorală, în legătură cu care Dan a spus că o va dona unui ONG.

În ceea ce privește indemnizația de președinte, aceasta i-a adus lui Nicușor Dan 93.567 de lei.

Din indemnizația de primar general, funcție ocupată anterior celei de președinte, a încasat 127.146 lei.

Președintele deține un teren intravilan, din 2007, cu suprafața de 7.460 metri pătrați, pe care l-a cumpărat în localitatea Predeal, județul Brașov.

El nu figurează cu imobile în proprietate în declarația de avere.

Șeful statului declară și un autoturism Citroen, fabricat în 1986 și achiziționat prin contract de vânzare-cumpărare.

Data completării declarației de avere este 11 iunie 2026.

Conturile bancare ale președintelui

Nicușor Dan are un cont curent la BCR, deschis în 2007, în care sunt 37.121,20 lei.

De asemenea, președintele declară trei conturi curente deschise în 2025, din care două la Banca Transilvania și în care se află 1.248.092,24 lei și 167,28 euro.

Un alt cont deschis la Salt Bank nu are niciun leu.

Președintele declară un împrumut acordat lui Gabriel Istrate, în valoare de 20.000 euro.

La rândul său, șeful statului are datorii la Garanti Bank în valoare 100.000 euro, cu scadență în 2032. El mai declară o datorie către Dănilă Gențiana, de 27.000 euro, scadentă în 2028 și o datorie către Dan Claudia, de 25.000 euro, scadentă tot în 2028.

Lista donatorilor în campania electorală se întinde pe zeci de pagini

Președintele a publicat și lista donațiilor primite pentru susținerea candidaturii sale la alegerile prezidențiale din 2025, care se întinde pe zeci de pagini.

Cele mai mari donații au fost primite de la:

Florin Talpeș și Roxana-Măriuca Talpeș - 810.000 lei;

Dan-Constantin Ostahie, 810.000 lei;

Aurel și Petronela Iancu, 500.000 lei;

un donator persoană fizică, cetățean român, care a solicitat ca identitatea sa să rămână confidențială, figurează cu 485.000 leu;

Ana-Maria și Bogdan-Petru Mihai, cu 250.000 de lei.

Alte sute de donații sunt între 3.000 lei și 25.000 lei.

La capitolul venituri, președintele arată că, în ultimul an fiscal, de la Primăria Municipiului București a încasat o indemnizație de Primar General de 127.146 lei, iar la Administrația Prezidențială indemnizația de Președinte, de 93.567 lei.

Președintele menționează și alocațiile copiilor, în valoare de 3.504 lei fiecare.