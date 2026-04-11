Panouri cu informații false despre cezariană în București. USR vrea ca reclamele cu „sfaturi” medicale să aibă avizul doctorilor

Deputata USR Corina Atanasiu a anunțat că va depune un proiect de lege care să prevadă ca orice panou publicitar care conține „sfaturi” sau informații medicale să aibă avizul Colegiului Medicilor, iar numele celor care plătesc reclamele să apară pe aceste panouri. Inițiativa parlamentarei vine după ce, în București, au apărut mai multe astfel de afișe care conțin informații false despre nașterea prin cezariană. De altfel, senatoarea USR Cynthia Păun a cerut instituțiilor să intervină de urgență și să dea jos aceste panouri care conțin mesaje „care pot afecta sănătatea și deciziile unor oameni aflați într-un moment vulnerabil”.

Deputata USR a anunțat inițiativa legislativă într-o postare pe Facebook, la care a atașat imaginea unui panou al cărui mesaj pledează pentru naşterea naturală şi susţine că „prin cezariană lipsa dilataţiilor şi contracţiilor se transmite genetic de la mamă la fiică”.

„După Paşte, voi depune un proiect de lege prin care niciun «sfat» medical să nu mai poată fi afişat pe panotaje publice fără ca primăria care dă avizele conform legii, să obţină la rândul ei, aviz de la Colegiul Medicilor sau de la asociaţia medicală de profil. De asemenea, ca pe orice panotaj să apară obligatoriu o casetă cu numele promotorului, să vedem şi noi cine e în spatele acestor campanii absolut inconştiente”, a anunţat deputata Corina Atanasiu pe Facebook.

Atanasiu a atras atenția că informațiile care apar pe acel panou publicitar sunt false.

„Cineva plăteşte bani mulţi pentru a propaga în rândul viitorilor părinţi angoasă şi informaţii false despre cezariană. Cezariana este procedură medicală care nu transmite nimic genetic de la mamă la făt. Este o procedură care se stabileşte de către medic şi viitoarea mamă”, a mai scris Corina Atanasiu.

Deputata USR a amintit că, în urmă cu câteva luni, o mamă din Constanţa „a murit tocmai din cauza acestei propagande «medicale» care a dus cuplul spre decizia de a naşte «natural»”, femeia murind în condiţiile în care soţul ei a refuzat intervenţia medicilor atunci când au apărut complicaţiile şi nevoia de cezariană.

„Nu putem înşira ura pentru ştiinţă şi dorinţa de manipulare a minţilor mai puţin echipate chiar pe toate gardurile. Pentru că acestea se traduc în femei moarte. Şi aşa, online-ul a furnizat scena perfectă pentru toţi ignoranţii şi şarlatanii”,a argumentat deputatul USR.

Corina Atanasiu a mai scris, de asemenea, că ea a născut doi copii prin cezariană; „Am născut prin cezariană o pereche de gemeni. Au avut peste 3 kg fiecare la naștere. Acum sunt doi tineri frumoși, deștepți, de 2 metri înălțime, care poartă 46 la pantofi. Zdraveni, normali. Mă laud puțin, sunt ai mei și am scuza că așa face orice mamă normală din lumea asta. Eu și fratele meu mai mare, prin cezariană. La fel”.

La rândul ei, senatoarea USR Cynthia Păun a cerut instituțiilor să intervină „de urgență” pentru eliminarea unor panouri publicitare care au apărut în București și care vizează nașterea și fac o comparație între procesul natural și cel prin cezariană.

„Am născut de două ori prin cezariană, nu pentru că 'am ales ușor' sau pentru că 'nu am vrut să nasc natural', ci pentru că a fost decizia corectă, luată împreună cu medicul meu, pentru mine și pentru copiii mei. Și acum mă uit la panourile astea din București și, sincer, mi se pare o nebunie. Chiar nu-mi vine să cred că, în anul 2026, astfel de mesaje ajung să fie puse în spațiul public, fără nicio asumare și fără nicio responsabilitate. Sunt afirmații fără context, fără explicații și fără respect față de femeile care le citesc, poate chiar într-un moment în care sunt mai vulnerabile decât oricând”, a transmis parlamentarul USR, într-o postare pe Facebook.

Senatoarea a spus că nașterea nu e un slogan și nu e un subiect care poate fi tratat în alb și negru.

„Pentru multe femei, inclusiv pentru mine, cezariana nu a fost o opțiune 'comodă', ci una necesară, uneori chiar salvatoare. Iar a transforma o decizie medicală într-o temă de propagandă, împinsă pe panouri în spațiul public, este nu doar iresponsabil, ci profund nedrept față de femei. Femeile nu au nevoie să fie convinse, judecate sau corectate prin astfel de mesaje. Au nevoie să fie informate corect de personal medical și susținute în deciziile pe care le iau pentru ele și pentru copiii lor”, a afirmat Cynthia Păun.

Parlamentarul USR a solicitat instituțiilor să intervină de urgență pentru ca aceste panouri să fie „verificate, sancționate și îndepărtate imediat”. Aceasta a publicat mai multe astfel de panouri care conțineau informații false sau eronate despre nașterea prin cezariană.

„Nu este normal ca spațiul public să fie folosit pentru a răspândi mesaje care pot afecta sănătatea și deciziile unor oameni aflați într-un moment vulnerabil. Responsabilitatea nu este opțională atunci când comunici în spațiul public. Iar legea trebuie aplicată, nu ignorată”, a mai adaugat senatoarea Cynthia Păun.