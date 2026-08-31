Predoiu spune că e nevoie de un Guvern cu puteri depline pentru mai multe investiţii americane în România. "S-a pierdut prea mult timp"

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Foto: Hepta

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a transmis, luni, după discuţii cu congresmanii americani Mike Rogers și Eric Sorensen că "SUA, ca principal partener strategic trebuie să își crească prezența economică prin investiții în ţara noastră", dar că pentru asta "este nevoie de un Guvern cu puteri depline".

Predoiu susţine că "investițiile americane în economie și în proiectele economice dezvoltate cu SUA pot genera creștere economică și siguranță națională".

"În cadrul discuțiilor purtate recent la sediul MAI cu congresmanii Mike Rogers (republican) și Eric Sorensen (democrat), în prezența ambasadorului Nirenberg și a conducerii MAI, am expus principalele direcții prin care, în viziunea mea, se poate dezvolta parteneriatul nostru strategic cu SUA, în special pilonul de cooperare economică.

România are o relevanță strategică și acest lucru prezintă interes pentru toți partenerii săi, de aceea, SUA, ca principal partener strategic trebuie să își crească prezența economică prin investiții în tara noastră, ceea ce ar influența pozitiv economia națională și va ajuta la o creștere economică robustă și va ridica nivelul de securitate al României.

Investițiile americane în economie și în proiectele economice dezvoltate cu S.U.A. pot genera creștere economică și siguranță națională.

Pentru aceasta însă, este nevoie de un guvern cu puteri depline care să dezvolte aceste direcții cât mai rapid și cu toată susținerea politică, o susținere politică autentică și dublată de acțiuni concrete din partea ministerelor.

S-a pierdut prea mult timp în această direcție, trebuie să recuperăm", a declarat Cătălin Predoiu.