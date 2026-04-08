Președintele Nicușor Dan, întrebat dacă va numi un alt premier PNL în locul lui Bolojan: „Sunt multe discuții”

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă la Palatul Cotroceni, dacă va numi un nou premier din partea PNL în perioada următoare. Șeful statului a răspuns că sunt multe discuții informale în prezent, dar „nu e util să facem în spațiul public analiza lor”.

„Sunt foarte multe scenarii și, evident, că sunt discuții informale pe ele, dar nu cred că e util să facem în spațiul public analiza lor”, a răspuns, scurt, președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a mai fost întrebat despre varianta în care PSD și-ar retrage miniștrii.

„Nu vreau să intrăm în scenarii. Și, dincolo de o configurație și acorduri între partide, noi, ca țară, avem niște obiective: aderarea la OCDE în vara aceasta, după care este foarte important sfârșitul lunii august - termenul-limită pentru PNRR.

Dincolo de luptele politice, avem nevoie de o colaborare a instituțiilor, astfel încât să luăm cât mai mult din banii PNRR”, a mai adăugat președintele Nicușor Dan.

De asemenea, tot în cursul serii de miercuri, 8 aprilie, premierul Ilie Bolojan a declarat, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Palatul Victoria, depre o demisie, în cazul ieşirii PSD de la guvernare.

Acesta a precizat că are o responsabilitate și că face tot ceea ce ține de el pentru a o onora.

„Sunt premierul României, am o responsabilitate, în această calitate, şi fac ceea ce ţine de mine pentru a onora această responsabilitate, în serviciul ţării noastre”, a declarat premierul Ilie Bolojan, întrebat despre decizia aşteptată la PSD pe 20 aprilie, privind rămânerea sau ieşirea de la guvernare şi dacă ia în calcul o demisie.

De asemenea, în acest context, președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunțase în urmă cu două săptămâni care sunt cele trei scenarii pe care partidul le va dezbate pe 20 aprilie: opoziție, schimbarea lui Bolojan și a ministerelor sau continuarea guvernării.