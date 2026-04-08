Nicușor Dan a semnat numirile șefilor pentru parchete. A refuzat să-l numească pe Gill-Julien Grigore-Iacobici la DIICOT

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri acceptarea propunerilor făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerile parchetelor, cu excepția lui numirii lui Gill-Julien Grigore-Iacobici în funcția de procuror-şef adjunct la DIICOT.

Cristina Chiriac va prelua funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ioan-Viorel Cerbu va fi procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Codrin-Horaţiu Miron va prelua şefia DIICOT. Aceștia își vor începe mandatele pe 15 aprilie.

Pe de altă parte, Nicușor Dan a refuzat numirea lui Gill-Julien Grigore-Iacobici pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Toate celelalte propuneri înaintate de ministrul Justiției au fost acceptate de Nicușor Dan:

Cristina CHIRIAC – funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

Marius VOINEAG – funcția de procuror adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

Ioan-Viorel CERBU – funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție;

Marinela MINCĂ – funcția de procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție;

Marius-Ionel ȘTEFAN – funcția de procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție;

Codrin-Horațiu MIRON – funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

Alex-Florin FLORENȚA – funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Nicușor Dan a insistat în timpul conferinței de presă că propunerile la parchete nu sunt ale PSD:

"Nu sunt propunerile PSD-ului. Dacă Giovanni Falcone ar fi în viață și ar fi procuror român și ar vrea să fie procuror general, ar trebui să depună dosar la MJ, să fie audiat de o comisie condusă de MJ, iar MJ să trimită propunerea spre președintele României. Și nu cred că dl. Falcone era pesedist".

Cum și-a motivat Nicușor Dan decizia

"Așteptarea pe care o am este o dinamizare a activității parchetelor, pentru că românii văd corupție: atât marea corupție, cât și corupția în interacțiunea lor zilnică cu autoritățile statului. De la DIICOT doresc destructurarea marilor rețele de droguri și a marilor rețele de evaziune fiscală", a precizat Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan și-a motivat numirile la conducerea Parchetului General și la conducerea DNA, precizând că a fost fericit când a văzut că Cristina Chiriac și Codrin-Horaţiu Miron candidează:

"Dna procuror Chiriac – așa cum v-am povestit, ca să mă pregătesc pentru acest moment, am avut multe discuții încă din ianuarie, generale, informale, cu mulți procurori. De fiecare dată am pus întrebarea: care este cea mai bună structură teritorială DNA din România? Care este cea mai bună structură teritorială DIICOT din România? Care este cea mai bună structură de parchet?

Cert este că, în toate răspunsurile care afirmau ceva, la DNA era menționată întotdeauna DNA Iași printre cele mai bune secții din țară, iar la DIICOT, secția de la Timișoara ca fiind cea mai bună din țară. Și atunci am fost foarte fericit când am văzut că doamna Chiriac candidează și domnul Miron candidează, iar după ce au trecut de testul de la Ministerul Justiției am fost și mai bucuros și am așteptat să îi numesc".

Nicușor Dan a mai spus că în Iași și Vaslui sunt trimiși în judecată președintele Consiliului Județean Iași, primarul din Iași și președintele Consiliului Județean Vaslui.

"Nu văd o altă parte din România în care acest lucru se întâmplă. Avem trimiși în judecată 20 de vameși și polițiști de frontieră. Avem șeful Vămii Iași trimis în judecată. Avem un rector și un decan trimiși în judecată pentru că au emis diplome pe bani".

Totodată, Nicușor Dan a numit drept "manipulare și rea-credință" faptul că Cristina Chiriac a avut doar trei rechizitorii în 2025: "Ultima chestiune legată de dânsa - aici este manipulare și rea-credință. Se spune că DNA Iași a avut o activitate dezastruoasă în 2025, că a avut doar trei rechizitorii. Oricine știe ce se întâmplă în parchete nu se uită doar la rechizitorii, ci și la acordurile de recunoaștere a vinovăției, tocmai pentru că modificările Codului de procedură penală au îngreunat activitatea penală.

Șefii de parchete și-au dat seama că este mai eficient, în loc să se concentreze pe rechizitorii, să se concentreze pe recunoașterea vinovăției".

Nicușor Dan, despre reevaluarea conducerii DNA și a Parchetului General

Întrebat dacă a existat o consultare cu liderii partidelor, Nicușor Dan a spus: “Nu. Eu am un atribut constituțional să mă ocup de treburile acestea. Tot procesul a început cu un act de voință al procurorului, care și-a asumat că vrea să ocupe o funcție de conducere. Dacă vrei să te lupți cu mafia, vino în fața unei comisii și ai curajul să pierzi. Între Pirlog și Chiriac, cred că doamna Chiriac era mai potrivită”.

Întrebat dacă i-a reevaluat pe șeful DNA și șeful Parchetului General, având în vedere că sunt numiți ca adjuncți, Nicușor Dan a răspuns:

“Deloc. Ce le-am reproșat domnilor Voineag și Florența a fost că, pe chestiuni precum CSM care refuză numirea unor procurori importanți, sau hotărârile obligatorii ale ÎCCJ, sau relația cu polițiștii care ajută parchetele, ori diferite echipamente fără de care nu poți face o cercetare, pe aceste chestiuni nu am auzit în spațiul public, în numele corpului de procurori, critici; nu am auzit o poziție fermă a domnilor Voineag, Florența și Albu”.

De ce a ignorat Nicușor Dan avizul negativ al CSM

Întrebat despre avizul negativ primit de Cristina Chiriac din partea secției CSM, Nicușor Dan a răspuns:

“Eu cred că, în momentul în care românii au ales un președinte, s-a așteptat să aibă un președinte care gândește cu capul lui, respectă opinia CSM, dar acționează așa cum consideră de cuviință că este mai bine.

Cred profund că decizia mea este corectă. Procurorii din secția CSM de procurori gândesc explicit modul în care cred ei că trebuie să se desfășoare activitatea în parchete, în baza unor modele pe care și le-au format. Eu cred că este nevoie de niște oameni care să rupă ritmul în activitatea parchetelor. Și cred că o privire din afară este mai corectă”.

Întrebat dacă are garanția că aceste numiri nu se află sub influența PSD, Nicușor Dan a precizat: “Eu am garanția că această alegere este bună față de momentul pe care îl trăim. Și am încredere că vom trăi acea rupere de ritm despre care spuneam că este nevoie.

Peste patru ani, dacă eu greșesc, voi fi penalizat. Dar pe formatorii de opinie cine îi penalizează? Îi penalizează cineva pe cei care spuneau că eu sunt marioneta lui Matei Păun?”

"Dacă eu greșesc, românii mă vor penaliza"

Nicușor Dan a mai spus că în 6 luni–un an, va fi o îmbunătățire a activității parchetelor.

“Consider că Voineag și Florența, din poziție de adjuncți, pot să ajute. Dl. Voineag a candidat singur pe post. Dacă nu au fost alții care să candideze pentru funcția de procuror-șef adjunct...Nu a venit niciodată să mă convingă de ceva. A venit, cred că de două ori, pe chestiuni curente ale activității domniei sale”.

Președintele a mai precizat că dacă acceptarea numirilor propuse de ministrul PSD se va dovedi o greșeală românii îl vor penaliza:

"Eu sunt convins că este o alegere bună. Mai departe, oamenii aceștia au un mandat de 3 ani. Este o alegere pe care mi-o asum. Este o chestiune atât de importantă încât, dacă eu greșesc, românii mă vor penaliza".

În ceea ce privește reacția din partea societății, Nicușor Dan a spus: "Am respect pentru reacția oricărei persoane din societate. Pe de altă parte, după toată informația pe care sunt obligat să o culeg, decizia îmi aparține. Și cred că am luat o decizie bună și aici".

Ncușor Dan a respins ideea unei condiționări din partea PSD a numirilor la conducerea SRI și SIE de acceptarea propunerilor la vârful parchetelor. El a precizat că nu au existat negocieri pe această temă.

Nicușor Dan, despre referendumul în rândul magistraților

Întrebat dacă va mai continua cu consultarea magistraților pe care a anunțat-o în iarnă, Nicușor Dan a spus:

“Nu s-a corectat decât în mică măsură. Atunci am spus că în mod normal o minimă activitate managerială presupune ca în momentul în care cineva pleacă dintr-o poziție să anunțe cu 90 de zile înainte astfel încât colectivul care rămâne să poată să completeze completul. Nu s-a remediat.

Pentru că a fost o tensiune între Guvern, Parlament și magistrați, pentru că a fost o tensiune între gruparea reformistă din justiție și CSM, am zis că nu e momentul să mai vin și eu să refuz pensionări de magistrați pe această chestiune procedurală. O să acționez când ne liniștim. În ceea ce privește referendumul, da, am zis că îl facem, îl facem”.