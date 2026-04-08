Ce a spus Ilie Bolojan despre retragerea licenței pentru Realitatea Plus

R.M.
1 minut de citit Publicat la 19:00 08 Apr 2026 Modificat la 19:00 08 Apr 2026
Ilie Bolojan, prim-ministrul României. Sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Palatul Victoria, cum comentează decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) de retragere a licenţei postului tv Realitatea Plus, decizie suspendată miercuri de Curtea de Apel Bucureşti. Acesta a răspuns că libertatea de opinie şi respectul faţă de legi nu trebuie să fie aspecte care intră în contradicţie.

„Am fost de două zile în tot felul de şedinţe, pe tot felul de probleme, (...) deci nu am urmărit toate detaliile, dar cred că libertatea de opinie şi respectul faţă de legi nu trebuie să fie aspecte care intră în contradicţie. Şi, aşa cum înţeleg că s-a întâmplat, instanţele tranşează o decizie a unei autorităţi sau alteia şi asta este situaţia. Nu am alte comentarii de făcut”, a precizat Ilie Bolojan.

CNA a decis marţi retragerea licenţei postului de televiziune Realitatea Plus, pentru neplata amenzilor aplicate în perioada ianuarie 2024 - septembrie 2025. Miercuri, Consiliul a respins solicitarea de rediscutare a plângerii prealabile depuse de PHG MEDIA-INVEST SRL, deţinătoarea licenţei Realitatea Plus, împotriva deciziei de retragere a licenţei audiovizuale.

Tot miercuri, Curtea de Apel Bucureşti a suspendat decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului de retragere a licenţei postului Realitatea Plus.

„Admite cererea de suspendare. Dispune suspendarea executării Deciziei CNA 259/07.04.2026. Executorie. (...) Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii, cererea urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti”, se arată în minuta deciziei de miercuri.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Ilie Bolojan premierul Romaniei realitatea plus CNA

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close