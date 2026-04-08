Bolojan va desființa avizele de racordare la rețelele energetice, folosite de „băieții deștepți”. „Trebuie să deparazităm rețelele”

Premierul României, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a precizat miercuri că guvernul trebuie să „deparaziteze” rețelele energetice de „băieții deștepți” care folosesc avizele tehnice de racordare (ATR) la rețele în scopuri „speculative” și care blochează și scumpesc, în prezent, accesul la rețelele electrice. Bolojan a anunțat, astfel, că Executivul își propune să desființeze, practic, aceste ATR-uri.

„De ce trebuie să facem asta? Suntem în situația în care, față de aproximativ 9.000 de megawați (MW) - putere zilnică de care are nevoie economia românească-, am emis avize tehnice de racordare de peste 78.00 de MW, la finalul anului trecut. În această primăvară, am ajuns la 80.000 MW. De aproape 10 ori puterea de care avem nevoie”, a spus premierul Bolojan, într-o conferință de presă.

Recent, Bolojan avertiza că, „în mare parte, «băieţii deştepţi» au blocat sistemul energetic” prin investiţii de tip speculativ, precum aceste ATR-uri.

„Cea mai mare parte din aceste ATR-uri au fost emise în ultimii 3 ani și suntem în situația în care, analizând ce s-a întâmplat cu aceste avize, cum au evoluat, constatăm că sub 10% din ele au avansat. Din cei 80.000 MW, în jur de 8.000 au avansat. Asta înseamnă că 90% din aceste proiecte sunt cu caracter speculativ, cei care au obținut aceste proiecte nu intenționează să le dezvolte ci urmăresc să le vândă”, a precizat premierul Bolojan.

Șeful Executivului a spus că cei care dețin aceste ATR-uri în scop pur speculativ „în mod efectiv, blochează accesul investitorilor serioși care dispun de finațări și nu se pot racorda”.

„Cei care vor să facă investiții sunt nevoiți sau să cumpere aceste proiecte de la cei care și-au rezolvat aceste ATR-uri sau să plătească costuri suplimentare, așa numitele întăriri de rețea pentur a-și crește capacitatea rețelelor din zonele respecite în așa fel încât să se poată conecta”, a explicat Bolojan.

Cum s-a ajuns în această situație?

„Am avut reglementări permisive, ani de zile nu am avut garanții”, a precizat premierul Ilie Bolojan. „Cert este că, neavând reglementăari, s-au permis aceste acțiuni speculative”.

Premierul Bolojan a mai anunțat cinci „direcții strategice”, cu scopul creșterii capacităților de producție și îmbunătățirea reglementărilor, pentru pentru scăderea prețurilor la energie și îmbunătățirea siguranței energetice a țării noastre.

Deblocarea proiectelor viabile prin eliberarea capacităților de rețea și reducerea costurilor de acces la rețelele electrice (cel legat de desființarea ATR-urilor)

Îmbunătățirea performanței companiilor de stat din domeniul energiei - revizuirea indicatorilor de performanță, care să fie „măsurabili, relevanți” și care să stabilească „criterii fără echivoc pentru pierderea mandatului, în cazul în care indicatorii nu se realizează”.

Reducerea distorsiunilor de pe piața de energie - actuala piață influențează „cu câteva procente bune prețurile finale care ajung la consumatori”

Creșterea capacităților de stocare - inclusiv a energiei pe bază de eoliene și fotovoltaice

Menținerea investițiilor strategice în domeniul energiei

Bolojan a dat ca exemplu exemplul Spaniei, „care are reglementări fără echivoc și performează în domeniul fotovoltaic” și care, în 2019-2020 s-a confruntat cu „un număr mare de proiecte speculative, au luat măsuri serioase și astăzi acest fenomen este eliminat total”

„Asta înseamnă că au impus garanții serioase. De exemplu, 40 euro per kilowatt de investiție, ceea ce, dacă am traduce în limbajul nostru, ar însemna să punem garanții care să se ridice la aproximativ 10% din valoarea investiției — similare cu garanțiile pe care constructorii trebuie să le depună atunci când participă la o licitație, deci când realizează un proiect.

„Am putea ca în a doua jumătate a acestui an și cel târziu anul viitor să ne rămână în piață un număr de avize tehnice de racordare (ATR) care reprezintă companii serioase, care au finanțare și pe care le vom vedea realizate”, a adăugat Bolojan.

Premierul a spus că „cel mai important lucru este eliberarea rețelelor și posibilitatea „investitorilor serioși” să acceseze finanțări pe proiecte energetice.

„Dar pentru asta este nevoie să „deparazităm”, practic, rețelele noastre de aceste avize tehnice de racordare și putem să facem acest lucru adoptând până la sfârșitul acestei luni acest nou regulament care să rezolve aceste lucruri. De asemenea, este foarte important ca Transelectrica să aibă o strategie privind nevoile României, pentru că trebuie să stabilim cu exactitate unde avem nevoie de fotovoltaice (dacă avem nevoie) și unde avem nevoie de stocare, nu să lăsăm pe unii să identifice un teren unde pot depune proiectul. În felul acesta, în loc să limităm dezechilibrele, le complicăm și mai mult”, a spus Ilie Bolojan.



