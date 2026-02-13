Bolojan: „Băieţii deştepţi”, în mare parte, ne-au blocat sistemul energetic

Premierul Ilie Bolojan. sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan a spus, vineri, că, „în mare parte, «băieţii deştepţi» au blocat sistemul energetic” prin investiţii de tip speculativ. Premierul a subliniat că este nevoie de modificări de regulamente care să nu mai permită astfel de lucruri, scrie Agerpres.

„Am făcut foarte multe lucruri nelalocul lor în aceşti ani. Noi producem, să spunem, în total, 9.000 MW. În structura noastră a energiei, cam asta este formula de echilibru dintre producţia de energie şi consum. Dar, în aceşti ani, ca să poţi să te conectezi în sistemul energetic ca producător, ca stocare, am eliberat documentaţii, ATR-uri, pentru 77.000 MW. Deci, gândiţi-vă că, practic, am ocupat toată capacitatea, mai mult decât realistă, de conectare a unor investiţii în domeniul energetic. Dacă mâine ai de făcut o staţie de stocare în România nu te poţi conecta, pentru că tot terenul este ocupat şi aceste investiţii, parte, sunt făcute de oameni serioşi, dar cea mai mare parte sunt investiţii de tip speculativ, de tip «băieţii deştepţi», care, practic, dacă vrei să te conectezi cu o investiţie astăzi, trebuie să te duci să le cumperi lor hârtiile", a afirmat Bolojan, la Europa FM.



Potrivit acestuia, trebuie aplicate soluţii care să permită corectarea acestor situaţii, dar aceste lucruri nu sunt uşor de făcut.



„Nu sunt lucruri foarte uşoare de făcut, pentru că, atunci când li s-au eliberat ani de zile aceste ATR-uri, practic, nu li s-a pus nicio condiţie, nici de garanţii, nici să facă investiţia şi acestea trebuie corectate. Când am eliberat acest teren, cu siguranţă, oameni care au de investit în energie, companii puternice, vor reuşi să-şi pună investiţiile în practică, crescând cu 2.000, cu 3.000 MW. Ne vom putea, într-adevăr, creşte producţia de energie şi scădea preţul, ca să avem o energie la un preţ acceptabil. Deci, practic, băieţii deştepţi, în mare parte, ne-au blocat sistemul energetic, dându-le hârtii ca să ocupe terenul", a explicat premierul



Întrebat care este ţinta privind scăderea preţului la energie, el a spus că s-ar putea face asta, „în condiţiile în care am creşte producţia de energie şi, mai ales, stocarea”.

„În condiţiile în care am creşte producţia de energie şi, mai ales, stocarea, cu siguranţă, am putea scădea preţul energiei în anii următori, dar pentru asta ne trebuie 1.000 - 2.000 MW în stocare. Din punctul meu de vedere, dacă facem aceste lucruri, vom avea o tendinţă de scădere a preţului energiei electrice. Nu mi se pare normal să vin cu nişte cifre care să fie în termeni absoluţi, dar cred că cu 10 - 20% pot fi scăzute preţurile, doar dacă facem ceea ce este corect şi eliberăm terenul şi lăsăm oamenii care vor să investească în energie chiar să o facă. Dar, pentru asta, companiile noastre de stat trebuie să procedeze economic, iar cei de la autoritatea de reglementare trebuie să vină cu modificări de regulamente care să nu mai permită astfel de lucruri. Gândiţi-vă că, când ai ocupat tot terenul, practic, trebuie să treci, iertaţi-mă, pe la o vamă de interior, ca să faci o investiţie, ceea ce nu este corect nici pentru investitor, nici pentru economie, dar nici pentru cetăţean”, a subliniat el.