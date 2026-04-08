CNA menține decizia de a retrage licența pentru Realitatea Plus. Rediscutarea plângerii a fost respinsă prin vot

Postul TV Realitatea Plus rămâne fără licență.

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a respins miercuri solicitarea de rediscutare a plângerii prealabile depuse de PHG MEDIA-INVEST S.R.L., deţinătoarea licenţei Realitatea Plus, împotriva deciziei de retragere a licenţei audiovizuale. Propunerea a fost respinsă cu patru voturi împotrivă şi trei pentru.

Avocatul Ioan Georgescu a solicitat revocarea deciziei de retragere a licenţei audiovizuale adoptate marţi, licenţă care aparţine PHG MEDIA-INVEST S.R.L (pentru Realitatea Plus).

„Această măsură a fost adoptată cu ignorarea unei dezlegări jurisprudenţiale clare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţată într-o cauză întemeiată pe acelaşi text de lege şi pe acelaşi mecanism juridic”, a afirmat avocatul.

El a atras atenţia că menţinerea sancţiunii are consecinţe grave.

„Cererea de rediscutare arată că peste 300 de salariaţi îşi desfăşoară activitatea în legătură cu serviciul de programe Realitatea Plus. Menţinerea măsurii nu afectează doar societatea, ci produce efecte sociale, economice şi chiar fiscale semnificative. Tocmai de aceea, în lumina jurisprudenţei Înaltei Curţi, Consiliul nu are doar posibilitatea, ci şi responsabilitatea, din punctul meu de vedere, de a reevalua măsura atunci când se constată că premisa materială a sancţiunii nu mai subzistă în aceiaşi formă la data adoptării deciziei. În esenţă, solicitarea noastră este una de legalitate şi de echilibru. Nu vă cerem să ignoraţi legea, dimpotrivă, vă cerem să o aplicaţi în interpretarea dată chiar de către instanţa supremă a statului român”, a mai spus Georgescu.

Membru CNA: „V-o spun ca om credincios, nimeni aici nu a făcut o vânătoare împotriva cuiva, dar există o lege care ne constrânge”

Vasile Bănescu, membru CNA, a afirmat că amenzile aplicate de CNA „trebuie să fie plătite în termen de şase luni şi trebuie făcută această dovadă a plăţii în timp de şase luni".

„Noi vorbim de anii 2023 - 2024, care sunt mult în urma noastră, nu doar cu şase luni. Nu s-a împlinit acel articol de lege pe care noi nu putem să nu-l invocăm, pentru că e datorie care ne constrânge să o facem. Nu vreau să reiasă, aşa cum din păcate s-a întâmplat în discuţiile şi de ieri, şi de astăzi, că CNA-ul vânează, că CNA-ul şi-a propus să distrugă o televiziune. Nu este adevărat, stimate domnule avocat. V-o spun ca om credincios, nimeni aici nu a făcut o vânătoare împotriva cuiva, dar există o lege care ne constrânge. (...) Nu ne puteţi reproşa că aplicăm o lege cu care noi lucrăm”, a menţionat Vasile Bănescu.

Întrunit în şedinţa publică din data de 07.04.2026, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat situaţia radiodifuzorilor care nu au depus dovada achitării amenzilor aplicate în perioada ianuarie 2024 - septembrie 2025. În temeiul dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora: "Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii: (...) d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia", Consiliul a decis retragerea licenţelor audiovizuale deţinute de societăţile PHG MEDIA-INVEST S.R.L (pentru REALITATEA PLUS) şi ANGUS RESOURCES S.R.L. (pentru GOLD FM).

Miercuri dimineaţă, în faţa sediului CNA, a avut loc un protest la care au participat aproximativ 150 de persoane.