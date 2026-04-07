CNA a retras licenţa Realitatea Plus, iar postul TV se închide

Publicat la 15:36 07 Apr 2026 Modificat la 15:56 07 Apr 2026

Postul TV Realitatea Plus se va închide, după ce Consiliul Naţional al Audioviualului a decis retragerea licenţei din cauza unor amenzi neplătite din anul 2024.

Forul audiovizual a analizat în şedinţa publică situaţia amenzilor neplătite a posturilor de televiziune din România. În urma raportului prezentat, s-a constatat că Realitatea Plus are numeroase amenzi neplătite din anul 2024. Cu toate acestea, potrivit informaţiilor prezentate în şedinţă, Realitatea Plus îşi plătise amenzile pentru anul 2025, potrivit paginademedia.ro.

Este vorba de un număr de 28 de amenzi din 2024 care totalizează 605.000 de lei.

Potrivit Legii Audiovizualului, CNA poate retrage licenţa unei televiziuni dacă aceasta nu face dovada achitării amenzilor în termen de şase luni de la data aplicării.

Decizia CNA vine la capătul unor discuţii care au durat ore bune, la care au participat şi reprezentanţi ai PHG Media, societatea care operează Realitatea Plus.

În urma discuţiilor s-a propus inclusiv amânarea discuţiei cazului pentru o altă şedinţă, însă aceasta nu a adunat suficiente voturi, şase, pentru a fi aprobată, prin urmare s-a trecut la propuneri. Valentin Jucan, vicepreşedintele CNA, a propus retragerea licenţei Realitatea Plus, din cauza neplăţii amenzilor.

Propunerea de retragere la licenţei a fost votată în unanimitate de cei prezenţi: Valentin Jucan, Monica Gubernat, Dorina Rusu, Daniel Bârsan, Ionel Palăr, Mircea Toma şi Vasile Bănescu. Georgică Severin şi Lucian Dindirică, membi CNA, s-au retras de la vot.

Postul ar trebui să îşi înceteze emisia după ce primeşte informarea de la CNA.

CNA a luat aceeași decizie și în cazul postului de radio Gold FM, deținut de Cozmin Gușă. Gold FM va fi închis pentru amenzi neplătite în 2024 și 2025.

Ce spune legea CNA

„Art. 57 – (1) Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii: (…) d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia”.